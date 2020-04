Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steinsee wird jetzt endlich verkabelt

Für die 30 Einwohner von Steinsee bricht eine neue Zeitrechnung an. Die Grundstücke des Weilers, der zu Liebenrode gehört, werden an die Erdverkabelung der Thüringer Energie AG (TEAG) angeschlossen, teilte die Gemeinde Hohenstein mit. Damit ist die Einspeisung von Elektroenergie über Freileitungen dann Geschichte.

Besonders in sturmreichen Zeiten gab es hier immer wieder Störungen durch beschädigte Freileitungen, die dann auch umliegende Ortschaften vom Stromnetz abschnitten. Momentan ist entlang des Kummerberges außerhalb des Fleckens eine Firma aus dem Eichsfeld mit dem Ausschachten von Kabelgräben beschäftigt.

Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Hohenstein, Andreas Gerbothe (CDU), überzeugte sich jetzt vom Fortschritt der Bauarbeiten. „Wir haben uns als Gemeinde entschlossen, in Steinsee parallel zu den Energieverkabelungsarbeiten auch die Straßenbeleuchtung zu erneuern und auf ein energieeffizienteres System umzustellen. Im Haushalt der Gemeinde stehen hierfür 25.000 Euro zur Verfügung”, erklärte Gerbothe. Dabei verwies er auf die Tatsache, dass nun der Strom in allen Ortsteilen der Einheitsgemeinde, außer in einer kleinen Stichstraße Klettenbergs, nicht mehr über Freileitungen, sondern unterirdisch zu den privaten und gewerblichen Grundstücken transportiert wird. Somit seien 90 Prozent der Straßenbeleuchtungsanlagen in der Gemeinde auf ein modernes und energieeffizienteres System umgestellt worden. Liebenrode erhielt in den Jahren 2012 bis 2014 eine neue Straßenbeleuchtung. Damals war die LED-Technologie noch nicht so weit entwickelt, wie das heute der Fall ist. Hier werden sukzessive die Leuchtmittel in LED getauscht und dann sind die 100 Prozent für Hohenstein erreicht.

Die Verkabelungsarbeiten in Steinsee sollen in den Sommermonaten abgeschlossen sein.