Stellenweise Rekord-Niederschläge in Thüringen – Schwülwarme und sehr nasse Woche erwartet

Erfurt. Nach dem Starkregen am Freitag kommt es in Thüringen voraussichtlich nur kurz zu einer Wetterberuhigung. Wo es am heftigsten geregnet hat.

Der dauerhafte Starkregen hat in einigen Teilen Thüringens am Freitag zu hohen Niederschlagsmengen geführt. So fielen nach Zahlen des Deutschen Wetterdienstes in Bobeck im Saale-Holzland-Kreis zwischen Freitag- und Samstagmorgen innerhalb von 24 Stunden 68,3 Liter Regen pro Quadratmeter.

Das ist laut DWD auch neuer Niederschlagsrekord für den Ort, bisher lag die höchste Regenmenge bei 67,1 Litern pro Quadratmeter, gemessen am 7. Juli 2014.

Auch in Mertendorf bei Eisenberg im Saale-Holzland-Kreis (61,4 l/m²) und in Bad Sulza im Weimarer Land (57,3 l/m²) wurden hohe Werte gemessen.

Die komplette Übersicht für 100 Messtellen des DWD in Thüringen sehen sie hier:

(Sollte die Tabelle nicht angezeigt werden, können Sie sie hier direkt aufrufen.)

Tief nähert sich am Sonntag

Nach dem Starkregen der vergangenen Tage können die Menschen in Thüringen am Wochenende nur kurz Sonne tanken. Lediglich am Samstag bleibt es bis auf kleinere Schauer im Harz und Thüringer Wald trocken mit viel Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad, wie Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst am Samstag sagte.

Am Sonntag nähert sich von Südwesten ein Tief und südlich einer Linie vom Harz und dem Leipziger Raum kommt es immer wieder zu Schauern und lokalen Gewittern. Die Temperaturen steigen im Osten Sachsen auf 27 Grad, in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es etwas kühler.

Erneut Starkregen ab Montag

Die neue Woche startet relativ freundlich aber schon am Montagnachmittag muss im Erzgebirge und dem Thüringer Wald mit Starkregen und Gewittern gerechnet werden. «Lokal sind dann wieder innerhalb kurzer Zeit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich», erläuterte Hain. Zudem ist die Luft unangenehm schwül bei bis zu 29 Grad.

In den folgenden Tagen bleibt es schwülwarm und der Regen breitet sich flächenhaft aus. Die Temperaturen steigen in Thüringen voraussichtlich nicht über 24 Grad, in der Oberlausitz kann dagegen die 30-Grad-Marke erreicht werden.

