Stephanie Lottermoser kommt zum Auftakt des 38. Nordhäuser Jazzfestes

Nordhausen. Kartenvorverkauf startet am 6. September in der Hauptstelle der Kreissparkasse.

Das 38. Nordhäuser Jazzfest wird in der Blasii-Kirche eröffnet. Am Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr gastiert dort Stephanie Lottermoser. Ihre Musik verbindet Elemente des Funk, Jazz, Pop und Soul so gekonnt miteinander, wie man es nur sehr selten auf nationalen Produktionen zu hören bekommt. Die Künstlerin ist seit Jahren als Saxophonistin und Sängerin auf Deutschlands Bühnen erfolgreich unterwegs.

Das Konzert in St. Blasii wird mit einem Hygienekonzept umgesetzt. Das bedeutet: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen. Die allgemeine Maskenpflicht ist einzuhalten. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Karten kosten 25 Euro, für Sparkassenkunden nur 15 Euro. Der Vorverkauf startet am Montag, 6. September, nur in der Hauptstelle der Kreissparkasse am Kornmarkt in Nordhausen, kündigt Sparkassensprecherin Vera Angelstein an.