13. Vollmond am Mittwoch - Sternfreunde im Kyffhäuserkreis beobachten Himmelsschauspiele

Einen Supermond, wie hier in Bad Frankenhausen aufgenommen, wird es im nächsten Jahr wieder am 27. April und 26. Mai geben.

Als wären die Rauhnächte nicht mystisch genug, gesellt sich nun der Vollmond dazu. Am 30. Dezember thront der Erdtrabant noch einmal kugelrund am Nachthimmel. Es ist der 13. Vollmond in diesem Jahr. Amateur-Astronom Peter Roskothen aus Sondershausen wird ein Auge darauf haben. „Mit seinen Kratern und Gebirgszügen ist der Mond immer ein lohnendes Beobachtungsziel“, findet er.

Roskothen ist promovierter Naturwissenschaftler und Mitglied in der Vereinigung der Sternfreunde (VdS), dem größten Verein von Amateur-Astronomen im deutschsprachigen Raum. Unter seiner Leitung haben sich im Kyffhäuserkreis gut 15 Sternfreunde zusammengefunden, um sich regelmäßig über astronomische Ereignisse auszutauschen. In diesem Jahr gab es davon gleich mehrere bemerkenswerte.

Ein Überraschungsgast namens Neowise

Der Komet Neowise, aufgenommen vom Rondel bei Sondershausen. Foto: Volker Gorges

Die größte Überraschung: der Komet Neowise. Ende März dieses Jahres vom Weltraumteleskop Wise am Südhimmel entdeckt, erschien er später auch nördlich des Himmelsäquators. Roskothen und sein Mitstreiter Volker Gorges beobachteten Neowise das erste Mal am 12. Juli in den frühen Morgenstunden bei Bad Frankenhausen. „Der Komet war mit bloßem Auge zu sehen. Seine sichtbare Schweif-Länge erreichte im Laufe des Monats die Ausdehnung vom Mehrfachen des Monddurchmessers am Himmel“, berichtet Roskothen fasziniert. Neowise zeigte sowohl einen imposanten Gas- als auch Staubschweif.

Der Mars in Opposition

Im Oktober ging der Vollmond gleich zweimal auf. Doch so magisch der zweite Vollmond zu Halloween auch war - der Star des Monats hieß Mars. Anfang Oktober kam der rote Planet der Erde besonders nah – auf gut 62 Millionen Kilometer Entfernung. Das klingt immer noch weit weg, doch im Vergleich zum Maximalabstand von rund 400 Millionen Kilometern ist das wahrlich dicht. „Der Höhepunkt war die Mars-Opposition am 14. Oktober“, hebt Roskothen hervor. Von einer Opposition spricht man, wenn der Mars der Sonne am Himmel genau gegenübersteht. Das passiert gut alle zwei Jahre. Durch die Nähe zur Erde erschien der rote Planet diesmal aber besonders hell und auffällig am Himmel.

Himmelsrennen von Jupiter und Saturn

Bei der großen Konjunktion kommen sich Jupiter (l.) und Saturn aus unserer Erdsicht extrem nahe. Das Foto entstand am 22. Dezember in Sondershausen. Foto: Peter Roskothen

Im Dezember lohnte der Blick nach oben nicht nur wegen des Meteorstroms der Geminiden. Sternfreunde verfolgten am Abendhimmel auch, wie sich die Planeten Jupiter und Saturn annäherten. Roskothen erklärt das Himmelsrennen: „Weil Jupiter die Sonne in rund zwölf Jahren umkreist und Saturn in rund 29 Jahren, hat das zur Konsequenz, dass der schnellere Jupiter den ferneren Saturn alle 20 Jahre überholt. Bei diesem Überholmanöver, der sogenannten großen Konjunktion, scheint es aus unserer Erdsicht, als würden die beiden Planeten zu einem Lichtpunkt verschmelzen.“

Eine Theorie besagt: Eine solche Erscheinung könnte der Stern vom Bethlehem gewesen sein. „Denn im Jahre 7 vor Christi Geburt ereignete sich eine ähnliche Konjunktion zwischen Saturn und Jupiter“, erklärt Roskothen. Am 21. Dezember dieses Jahres konnte man das Phänomen sehen. Wegen des schlechten Wetters allerdings nicht im Raum Sondershausen. Also schnappte Roskothen sein Equipment und hatte im Raum Leipzig tatsächlich Glück. „Es war ein beeindruckendes Schauspiel, trotz der tief hängenden Wolken und des Dunstes am Horizont in der Dunkelheit einen einzigen hellen ‚Stern‘ am Firmament zu erblicken. Das menschliche Auge konnte beide Planeten nicht mehr voneinander trennen“, schwärmt er. Das letzte Mal, dass sich die Planeten so extrem nahekamen, war im Jahr 1623. Das nächste Mal wird es so erst wieder am 15. März 2080 geschehen.

Astronomie-Tag 2021 zum Thema Mond

Ist der Mond im Vergleich dazu für Astronomen nicht eher langweilig? Menschen haben ihn betreten, sein Gestein ist untersucht. „Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil“, entgegnet Roskothen. Für Amateur-Astronomen sei der Mond stets interessant. „Erst kürzlich hielt einer von ihnen den Einschlag eines Kometen auf der Mondoberfläche in Fotos fest“, erklärt er. Und für die, die das erste Mal durchs Fernrohr schauen, sei es unheimlich faszinierend, die Krater zu sehen und den Schattenwurf, den die Sonne von den Gebirgen auf die Mondoberfläche zaubert.

Läuft alles nach Plan, können das interessierte Besucher im nächsten Jahr mit eigenen Augen testen. Gemeinsam mit den hiesigen Sternfreunden organisiert Roskothen jährlich den bundesweit stattfindenden „Tag der Astronomie“ in Nordthüringen. Coronabedingt musste die Aktion dieses Jahr ausfallen. Doch für den 20. März 2021 ist wieder ein Astronomie-Tag geplant. Dann dreht sich alles um das Thema Mond. „An zahlreichen Beobachtungsstationen wollen wir einladen, die Kraterlandschaft per Teleskop zu erkunden“, blickt Roskothen voll Optimismus voraus.