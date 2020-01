Sömmerda. In der Heiligen Messe am 5. Januar werden die Sternsinger ausgesendet und sind am 11. Januar in Sömmerda unterwegs.

Sternsinger ziehen durch Sömmerda

In der Heiligen Messe am 5. Januar, 10.30 Uhr, in Sömmerda werden in der Franziskuskirche auch die Sternsinger ausgesendet. Am Samstag darauf, dem 11. Januar ab 9 Uhr, sind die Sternsinger dann in Sömmerda unterwegs. Wer sie empfangen möchte, kann sich zuvor in eine in der katholischen Pfarrei ausliegenden Liste eintragen lassen.

Das Dreikönigssingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden! – Im Libanon und weltweit“. Im Beispielland 2020, dem Libanon, hat ein langer Bürgerkrieg tiefe Spuren hinterlassen. Die Sternsinger bringen Segen in die Häuser und bitten um eine Spende für Kinder in Not.