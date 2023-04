Foto: Millie Pilkington/The Prince and Princess of Wales via PA Media/dpa

Prinz Louis sitzt in einer Schubkarre, die seine Mutter, die Prinzessin von Wales, über den Rasen schiebt.

Royals Strahlender Junge in der Schubkarre - Prinz Louis ist fünf

London Der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate hat Geburtstag. Er wird fünf. Es scheint ihm bestens zu gehen, wie Fotos belegen.

Der jüngste Sprössling von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41), Prinz Louis, ist am Sonntag fünf Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Kensington-Palast zwei neue Bilder des kleinen Prinzen draußen im Grünen: Auf einem sitzt er strahlend in einer Schubkarre, während ihn Kate lachend über den Rasen schiebt. Er trägt dabei einen blauen Wollpulli über einem karierten Hemd sowie blaue Shorts. Aufgenommen wurden die Fotos nach Palastangaben Anfang des Monats von der Porträtfotografin Millie Pilkington in Windsor.

Someone’s turning 5 tomorrow… 🎂 🥳



A very happy birthday to Prince Louis.



📸 Millie Pilkington pic.twitter.com/XPDP2v7QRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 22, 2023

Louis war am 23. April 2018 zur Welt gekommen. Hinter seinem Vater sowie seinen älteren Geschwistern Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) steht er in der britischen Thronfolge derzeit an vierter Stelle.