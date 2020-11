An Verkehrsschildern für Baustellen mangelt es nicht.

Harztor. Die umfangreichen Bauarbeiten in der Lindenallee starten nicht vor 2023.

Straßensanierungen in Ilfeld und Niedersachswerfen verschieben sich um ein Jahr

Zwei Straßenbauprojekte müssen in der Gemeinde Harztor verschoben werden. Ursprünglich sollte die Geschwister-Scholl-Straße in Niedersachswerfen bereits im kommenden Jahr saniert werden. Daraus wird nichts. Der Straßenbau ist nun für 2022 vorgesehen. Die Verzögerung sei unter anderem auf die gegenwärtige Corona-Krise zurückzuführen, erklärt Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU). Gleiches gilt für die Lindenallee in Ilfeld. Deren umfangreiche Sanierung war für das Jahr 2022 geplant. Auch dieses Vorhaben muss jetzt um ein Jahr auf 2023 verschoben werden. Die Lindenallee ist bedeutsam für den Ilfelder Durchgangsverkehr auf der Harz-Strecke, da sie hier ein Teil der B 4 ist.