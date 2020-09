Studie: So unterschiedlich bewerten Ost und West die deutsche Einheit

Jubelnde Menschen auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Am Abend des 9. November 1989 teilte SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski mit, dass alle DDR-Grenzen in die Bundesrepublik und nach West-Berlin für DDR-Bürger geöffnet werden (Archivbild).

Am 3. Oktober 1990 feierten Ost- und Westdeutsche gemeinsam die Einheit. 30 Jahre später lösen die Erinnerungen und die Vereinigung nicht bei jedem große Gefühle aus. Dass Ost und West in ihrer Wahrnehmung noch unterschiedlich sind, ist das Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh, für die knapp 1600 Bürger befragt wurden. Während der Umbruch 1989/90 für viele Ostdeutsche mit großen Veränderungen in ihrem Leben verbunden ist, haben die meisten Westdeutschen dazu eine größere Distanz.