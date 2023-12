Wetter in Thüringen Sturmböen und Gewitter mit Graupel in Thüringen erwartet

Erfurt Sturmböen, Gewitter und Regen kommen am Donnerstag auf die Menschen in Thüringen zu.

Der Donnerstag beginnt bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Später ziehen teilweise kräftige Schauer oder Gewitter mit Graupel durch den Freistaat. Dabei wehen Sturmböen; im Bergland teilweise schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. Die Temperaturen erreichen maximal sieben bis zehn, im Bergland drei bis sieben Grad.

In der Nacht gibt es wiederholt Schauer, oberhalb von 400 bis 600 Meter Höhe geht der Regen in Schnee über. Dort kann es glatt werden. Es kühlt ab auf fünf bis zwei Grad, in den Kammlagen bis minus ein Grad. Am Freitag lockert es zwischendurch kurz auf, ansonsten fallen weiterhin Regen- und Schneeregenschauer. In höheren Lagen schneit es. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs, im Bergland auf null bis drei Grad.

In der Nacht fallen weiter Schnee und Regen bei zwei bis minus zwei Grad. Der Samstag wird nach DWD-Prognosen regnerisch und bedeckt, in höheren Lagen fällt Schneeregen bei drei bis fünf, im Bergland bei null bis drei Grad.

