Eine Frau schaut in Eckernförde auf die aufgewühlte See am Ostseestrand. Wegen eines Sturmtiefs sind an der Ostseeküste die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden

Berlin Die Sturmflut an der Ostsee hat ein erstes Todesopfer gefordert. Einsatzkräfte geben einen Deich auf. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kieler Feuerwehr zu 150 Einsätzen binnen 24 Stunden unterwegs

Einsatzkräfte geben einen Deich auf – Anwohner sollen sich in Sicherheit bringen

Erstes Todesopfer im Ostsee-Sturm

Der Katastrophenschutz rechnet mit Hochwasserschaden in Millionenhöhe

In Flensburg erreichen der Pegelstände historische Höchstmarken.

Meckenburg-Vorpommern kommt wohl glimpflich davon

Schleswig-Holstein wird von einer heftigen Sturmflut getroffen. Experten sprechen gar von der schlimmsten Sturmflut seit 100 Jahren. Am Freitagabend kam eine Frau ums Leben. Im kleinen Ort Maasholm haben die Einsatzkräfte den Deich aufgegeben – eine Evakuierung der Anwohner ist nicht ausgeschlossen. Mecklenburg-Vorpommern kommt bisher glimpflich davon. Die Entwicklungen live im Blog.

Sturmflut an der Ostsee am 21. Oktober: Wasserstand in Flensburg steigt auf mehr als 2,2 Meter über Normalwert

In Flensburg war der Wasserstand gegen Mitternacht auf mehr als 2,2 Meter über dem Normalwert gestiegen. Teile des Hafengebiets waren überflutet. Es war ein Jahrhunderthochwasser für die Fördestadt. Aus Sicherheitsgründen schalteten die Stadtwerke den Strom in den betroffenen Bereichen ab. In Eckernförde hatte der Höchstwert bei etwa 2,1 Metern über Normal gelegen. Am Morgen sanken die Wasserstände mit dem Abflauen des Sturms überall deutlich.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde war am Freitagabend Katastrophenalarm ausgelöst worden. In der Altstadt von Eckernförde gab es freiwillige Evakuierungen aus Teilen der Altstadt, wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstagmorgen sagte. Das Schulzentrum Süd diente den Bewohnern als Notquartier. Auch in weiteren Orten wie Brodersby brachten Hilfskräfte Bewohner in Sicherheit.

150 Einsätze der Kieler Feuerwehr binnen 24 Stunden

7.40 Uhr: Zu 150 wetterbedingten Einsätzen ist die Kieler Feuerwehr in den letzten 24 Stunden ausgerückt. Vor allem umgestürzte Bäume, die Straßen versperrten, mussten die Feuerwehrleute beseitigen, wie der Lagedienst der Leitdienststelle Mittel in Kiel der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Samstag mitteilte. Ein Baum sei auch auf eine Bahnstrecke gefallen. „Allerdings war das jetzt keine Hauptverkehrsstrecke, die das betraf“, so der Lagedienst weiter. „Gemerkt hat das bestimmt keiner.“

Bisher habe es lediglich Sachschäden gegeben, es seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Große wasserbedingte Einsätze wie in der circa 28 Kilometer entfernten Stadt Eckernförde, bei der das Hochwasser an mehreren Orten an der Ostsee bereits über die Ufer getreten sei, hatte die Kieler Feuerwehr den Angaben zufolge nicht.

Deich gefährdet – Bewohner sollen evakuiert werden

7.30 Uhr: Bei der schweren Sturmflut an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins haben die Einsatzkräfte im 600-Einwohner-Ort Maasholm den Deich aufgegeben. Die Bewohner in drei Ortsteilen wurden aufgefordert, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten, wie ein Sprecher des Kreises Schleswig-Flensburg am späten Freitagabend sagte. Eine Mehrzweckhalle sei vorbereitet worden.

In der Schleistadt Arnis, die mit gerade einmal 300 Einwohnern als die kleinste Stadt Deutschlands gilt, seien zwei Deiche gebrochen. Dies habe aber keine Auswirkungen auf die Menschen.

Sturmflut an der Ostsee am 20. Oktober: Frau stirbt auf der Insel Fehmarn

20.20 Uhr: Beim Sturz eines Baumes auf ein Auto im Sturm über Schleswig-Holstein ist ein Mensch getötet worden. Es ist das erste Todesopfer im Ostsee-Sturm. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag auf der Insel Fehmarn, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Höchster Pegelstand in Flensburg seit 100 Jahren

20.04 Uhr: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet den Scheitelpunkt der Sturmflut noch am Abend. In Flensburg ist der Wasserstand auf 1,99 Meter gestiegen. Für die Stadt ist es der höchste Stand seit über 100 Jahren. Nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes (DWD) soll der Sturm in der Nacht abklingen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther dankte allen Helfern. „Das ist eine herausfordernde Situation, und ich bin allen Helferinnen und Helfern sehr dankbar, die zurzeit im Einsatz sind“, teilte der CDU-Politiker mit. „Polizei, Feuerwehr, THW und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Landesbetrieb für Küstenschutz setzen sich dafür ein, die Situation im Griff zu behalten, und das gelingt ihnen auch.“ In Kiel nahm der Katastrophenschutzstab des Innenministeriums die Arbeit auf.

Mecklenburg-Vorpommern kommt bei der Sturmflut weitgehend glimpflich davon. Bislang gebe es keine besonderen Vorkommnisse, sagte ein Polizeisprecher.

Sturmflut in Dänemark führt zu Evakuierungen und Stromausfällen

17.42 Uhr: Die Sturmflut hat die Küsten im Süden und Osten Dänemarks erreicht und zu Stromausfällen und Evakuierungen geführt. Die Polizei forderte Anwohner und Urlauber am Freitagnachmittag auf der Plattform X dazu auf, die Gegend um Sandersvig Strand sofort zu verlassen. In der Sommerhaussiedlung nahe Haderslev (Hadersleben) in Südostjütland war demnach ein Deich gebrochen. Auch auf der Insel Møn im Südosten Dänemarks wurden die Bewohner einer Sommerhausgegend gebeten, ihre Häuser bis zum Freitagabend zu verlassen. Dort sei mit Überschwemmungen zu rechnen, schrieb die zuständige Kommune auf ihrer Website.

Etwa 200 dänische Haushalte waren am Freitagnachmittag vom Stromnetz abgeschnitten. Wie der Stromanbieter N1 dem Sender TV2 mitteilte, waren vor allem Sommerhäuser in den Gegenden Aabenraa (Apenrade) und Gråsten Havn, unweit der deutsch-dänischen Grenze, betroffen.

Von Sturmflut Betroffene sollen zu Hause bleiben

17.20 Uhr: Die Bewohner der von der schweren Ostsee-Sturmflut betroffenen Gebiete sollen zu Hause bleiben. Dazu hat Schleswig-Holsteins Innenministerium dringend aufgerufen. „Sehen Sie bitte von einem Aufsuchen der vom Hochwasser besonders gefährdeten Bereiche an der Küste, insbesondere Hafen- und Küstenschutzanlagen sowie Steilufer und Strände, dringend ab“, appellierte das Innenministerium am Freitagnachmittag.

„Entfernen Sie bitte in Hafenbereichen, angrenzenden Flächen und Straßen sowie in Ufernähe abgestellte Fahrzeuge“, hieß es weiter. Einsatzkräfte sollten nicht an ihrer Arbeit gehindert werden.

Am Mittag hatte der Katastrophenschutzstab des Innenministeriums seine Arbeit aufgenommen. Besonders gefährdet seien die Stadt Flensburg, der Kreis Schleswig-Flensburg, der Kreis Rendsburg-Eckernförde und die Landeshauptstadt Kiel.

Sturmtief lässt Wellen an Hafenanlagen donnern

16.08 Uhr: Die anrückende Sturmflut sorgt an der Ostseeküste für Überflutungen und schweren Wellengang. Straßen sind von Wasser überschwemmt, Äste stürzen auf Autos und Gleise - das Sturmtief über der Ostsee hat am Freitag für Sperrungen in Ufernähe für Schäden an Land gesorgt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartete für die Kieler und Lübecker Bucht in der Nacht zu Samstag den Höhepunkt der schweren Sturmflut. Die Feuerwehr sprach am Freitagnachmittag von rund 110 Einsätzen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie in Kiel. Neben Kiel mit 36 Einsätzen gab es Schwerpunkte in der Schleiregion, in Eckernförde und Damp, wo eine Rehaklinik mit Sandsäcken gegen das steigende Wasser gesichert wurde. „Es sind schon viele Leute, die wegen Sandsäcken anfragen“, sagte ein Sprecher.

Tote bei Überschwemmungen durch Tief in Schottland

16.02 Uhr: Der aktuelle Tiefdruckeinfluss, der für die Sturmflut an der deutschen Ostseeküste verantwortlich ist, hat auch in Großbritannien für folgenschwere Überflutungen gesorgt. Die schottische Polizei teilte am Freitag mit, im Bezirk Angus sei am Donnerstagnachmittag die Leiche einer 57-Jährigen geborgen worden, die durch Hochwasser in einen Fluss gerissen worden sei. Am Abend sei in Angus außerdem eine 56-Jährige gestorben, als ihr Wagen von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

Die Überflutungen wurden durch das Tief „Babet“ verursacht, das in Deutschland den Namen „Viktor“ trägt. Der britische Wetterdienst rief für Gebiete im Osten Schottlands die höchste Warnstufe rot aus. Für Freitag und Samstag sagte er „außergewöhnlichen Regen“ von bis zu 22 Zentimetern voraus.

Sturmflut an der Ostseeküste Sturmflut an der Ostseeküste Wellen der Ostsee peitschen bei einem schweren Sturmtief an den Leuchtturm auf der Ostmole. Wegen des Sturmtiefs sind an der Ostseeküste Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. Für den weiteren Verlauf des Tages wird im Norden eine schwere Sturmflut erwartet. Foto: Georg Moritz / dpa

Sturmflut an der Ostseeküste Die Straßen in der Innenstadt sind überflutet. Ein mächtiger Sturm drückt das Ostseewasser ans Land und sorgt für Überschwemmungen in Schleswig-Holstein. In Flensburg könnte es die höchste Sturmflut seit 100 Jahren werden. Foto: Frank Molter / picture alliance/dpa

Sturmflut an der Ostseeküste Die Straße vor den Cafés und Geschäften am Tiessenkai im Kieler Stadtteil Holtenau ist vollständig von der Ostsee überflutet. Foto: Unbekannt / dpa

Sturmflut an der Ostseeküste An der Ostseeküste braut sich eine schwere Sturmflut zusammen. Foto: Frank Molter / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste An der gesamten Küste werden Wasserstände von 1,50 Meter und mehr über dem mittleren Wasserstand erwartet, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Freitag mit. Foto: Frank Molter / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste In der Flensburger Förde werden bis Samstagmittag sogar Wasserstände von bis zu zwei Metern über dem Normalwert erwartet. Foto: Frank Molter / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste Bereits am Donnerstagmittag wurden die vom Hochwasser betroffenen Straßenabschnitte im Flensburger Hafen gesperrt. Foto: Axel Heimken / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste Auch in Kiel, Lübeck und Wismar stehen bereits Straßen unter Wasser. Die Kieler Polizei musste allein bis Freitagmittag zu 35 Sturm-Einsätzen ausrücken. Foto: Frank Molter / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste Experten gehen davon aus, dass die Sturmflut mit einer möglichen Dauer von bis zu 40 Stunden deutlich länger andauern könnte als ähnliche Sturmereignisse in den Jahren 2017 und 2019. Foto: Frank Molter / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) appellierte an die Küstenanwohner, sich umfassend zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen für die Flut zu treffen. Foto: Frank Molter / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste Wälder sollten in diesen Tagen nicht betreten werden, warnen die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. Bäume könnten umstürzen oder Äste abbrechen. Foto: Frank Molter / DPA Images

Sturmflut an der Ostseeküste Im Laufe des Wochenendes ist eine Wetterbesserung in Sicht. Es bleibt aber wechselhaft, so der Wetterdienst. Foto: Axel Heimken / DPA Images

Besonders gefährlich war die Lage in der Stadt Brechin im Nordosten Schottlands, die nur noch mit Booten zugänglich war. Dort versuchten Rettungskräfte von Wassermassen eingeschlossene Menschen zu retten, wurden aber durch starke Strömungen behindert. „Die Leute sitzen fest“, sagte Stadträtin Jill Scott. „Einige warten schon seit Stunden.“

Strandkörbe in die Ostsee gespült – Feuerwehr im Einsatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen in Kiel-Schiksee einen Strandkorb vor den Flutwellen der Ostsee zu sichern. Foto: Axel Heimken / DPA Images

15.37 Uhr: Die Sturmflut an der Ostsee hat am Donnerstag rund 100 Strandkörbe in Kiel-Schilksee überschwemmt. Die schweren Strandmöbel drohten in die Förde abzutreiben, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute waren am Abend auf dem überfluteten Strandabschnitt im Einsatz, um die Strandkörbe aus dem Wasser zu bergen. Die Wasserschutzpolizei verständigte den Eigentümer, der seinen Besitz nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte.

Erhebliche Einschränkungen beim Bahn-, Fähr- und Luftverkehr

14.15 Uhr: Die drohende Sturmflut hatte am Freitag bereits Auswirkungen auf den Schiffsverkehr. So sind zahlreiche Fähren zu den Nord- und Ostfriesischen Inseln ausgefallen. Auch am Samstag sollten einige Fähren im Hafen bleiben. In Travemünde verkehrte die Fähre zum Priwall teilweise nicht mehr, in Kiel wurde die Fördefährlinie zwischen der Bahnhofsbrücke in der Innenstadt und Laboe eingestellt. Der Sturm stoppte auch den deutsch-dänischen Fährverkehr auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend. Am Kopenhagener Flughafen fiel am Freitag aufgrund des Sturms über der Ostsee rund jeder zehnte Flug aus. Und wegen eines umgestürzten Baumes auf der Strecke zwischen Neumünster und Brokstedt wurde der Regionalverkehr zwischen Hamburg und Kiel zum Teil eingestellt.

Unterricht in Mecklenburg-Vorpommern darf ausfallen

14.11 Uhr: Wegen des Sturms konnten die Schulleitungen in Mecklenburg-Vorpommern selbst entscheiden, ob der Nachmittagsunterricht am Freitag stattfinden soll. Das hat das Bildungsministerium am Freitag entschieden.

In Lübeck wurden Straßen überflutet. Foto: Volker Gerstmann / DPA Images

THW sieht sich für Sturmflut gewappnet

14.06 Uhr: Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich auf zahlreiche Einsätze wegen der schweren Sturmflut an der Ostseeküste vor. „Wir beobachten die Lage und stehen bereit, mit unseren vielfältigen Möglichkeiten während und nach der Sturmflut Hilfe zu leisten“, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner am Freitag. Erste Maßnahmen seien angelaufen, Sandsäcke befüllt und verbaut worden.

Die THW-Kräfte seien auch darauf eingestellt, im Ernstfall Deiche, Stege oder Schutzwände errichten zu müssen. Das THW verfüge über eine Reihe von Einsatzeinheiten mit speziellen Kompetenzen zur Bekämpfung von Hochwasser, Überschwemmungen und Überflutungen.

Mit Hilfe von leistungsstarken Pumpen mit einer Förderleistung von bis zu 15 000 Litern pro Minute könne das THW Wasser abpumpen und in unkritische Bereiche ableiten. Für den Transport eingeschlossener Personen und Tiere oder zur Bergung von Sachwerten stünden Pontonfähren und schnelle Einsatzboote bereit.

30 000 Sandsäcke im Kreis Schleswig-Flensburg verteilt

13.30 Uhr: Im Kreis Schleswig-Flensburg sind mit Blick auf die schwere Sturmflut an der Ostsee mehrere Tausend Sandsäcke vorbereitet und verteilt worden. Insgesamt wurden bisher rund 30 000 Sandsäcke an betroffene Ämter und Gemeinden herausgegeben, weitere 40 000 stehen bei Bedarf zur Verteilung bereit, teilte der Kreis Schleswig-Flensburg am Freitag mit. Der Kreis habe zudem ein Lagezentrum in der Kreisverwaltung gebildet. Das Team dort arbeite seit dem Morgen als Ansprechstelle für alle freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet.