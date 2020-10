Lübeck. Am Mittwoch droht an der Ostsee eine Sturmflut. Ab Mittag wird eine Wasserhöhe bis 1,20 Meter über mittlerem Wasserstand erwartet.

Wetter Sturmflutwarnung: An der Ostsee drohen hohe Wasserstände

Unwetter-Warnung für Mittwoch: An der Ostsee droht eine Sturmflut. Ab Mittag werden an der gesamten Küste Wasserhöhen erwartet, die weit über dem mittleren Wasserstand liegen – bis zu 1,20 Meter darüber. Das meldet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Dienstag.

In der Kieler Bucht sowie westlich und östlich von Rügen sei ebenfalls von einem erhöhten Wasserstand von bis zu 1,20 Meter über mittlerem Wasserstand zu rechnen. Die Berechnungen für das Kleine Haff liegen dagegen bei etwa 0,85 Metern.

„Mittlere Sturmflut“: In diesen Regionen werden noch höhere Wellen erwartet

In der Lübecker und Wismarer Bucht und dem Greifswalder Bodden werden dagegen noch höhere Wasserstände erwartet. Es wird vor Wasserständen von bis zu 1,40 Meter über dem mittleren Wasserstand gewarnt. Damit ist die Sturmflut in diesen Regionen bereits einer „mittleren Sturmflut“ zuzuordnen, die Wasserstände von 1,25 Meter bis 1,50 Meter über dem Wasserstand umfasst.

Die jüngste Sturmflut in Lübeck Ende März war sogar als „schwere Sturmflut“ kategorisiert, die Wassrstände von bis zu 2 Meter umfasst. Die Wasserstände waren im Frühjahr bis auf 1,57 Meter gestiegen. (day/dpa)

Weitere Nachrichten über Unwetter