Südharzer Kirchenkreis plant in Nordhausen wieder einen Oasentag für Frauen

Nordhausen. Titel und Thema sind in diesem Jahr besonders und sollen die Neugier bei möglichst vielen Teilnehmerinnen wecken.

Unter dem leicht provokanten Titel „Zickenalarm No!“ findet am 9. Oktober der diesjährige Oasentag für Frauen statt, kündigt Regina Englert, Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises, an.

„Endlich wieder“, freut sich Corina Sänger vom Frauenteam. Von 9 bis 12 Uhr sei in der Herzschlag-Jugendkirche in Nordhausen Raum und Zeit für Impulse, Entspannung, Gemeinschaft und Gespräche unter dem Segen Gottes. Im Mittelpunkt soll das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen aus dem Matthäusevangelium stehen. Wer ist hier klug, wer töricht?

Die Darstellung in der Bibel entstammt der Zeit ihrer Entstehung. Wie passt das in unsere Zeit? Würden wir das genauso beurteilen? Welche Fragen und Deutungen haben wir heute? „Für einen Vormittag lang sind alle Interessierten herzlich eingeladen, mit Frauen aus dem Kirchenkreis gemeinsam in diese Fragen einzutauchen“, lädt das Frauenteam um Kathrin Schwarze ein. „Dieser Tag lässt uns gestärkt und mit neuen Impulsen in unseren Alltag zurückgehen, das haben die Erfahrungen der vergangenen Oasentage gezeigt“, unterstreicht Cornelia Georg.

Das gesamte Frauenteam sei erleichtert, dass es endlich wieder losgehen kann. Pandemiebedingt wurde 2020 nur online gefeiert. Mit einem aufwendig produzierten Video war es möglich, die Frauen zu erreichen. Das war ein schönes verbindendes Zeichen, aber eben doch kein Beisammensein. Umso größer die Vorfreude auf den 9. Oktober.

Wenn dabei auch das traditionelle Gastmahl dieses Jahr noch nicht möglich sein wird, soll es doch erfrischende Getränke geben. Ob wohl die Kirchenkreisleitung wieder den Service übernimmt? In den Vorjahren waren Superintendent Andreas Schwarze und Präses Uwe Krieger für die Frauen im Einsatz. „Lassen wir uns überraschen“, schmunzelt Kathrin Schwarze.

Der Platz ist aufgrund der Coronasituation begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung bis 1. Oktober erforderlich unter Telefon: 03631 / 609915.

