Südharzer leisten Hilfe im Katastrophengebiet

Nordhausen. 22 Männer aus fünf freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Nordhausen sind bis zum Sonntag im Einsatz in Rheinland-Pfalz.

13 Einsatzkräfte der Nordhäuser Feuerwehren machten sich am Mittwochmorgen auf den Weg nach Rheinland-Pfalz, um dort im Hochwassergebiet Katastrophenhilfe bis zum Sonntag, 8. August, zu leisten, berichtet Ilona Bergmann, Sprecherin der Nordhäuser Stadtverwaltung.

Die Nordhäuser sind mit drei Großfahrzeugen (Lösch-, Rüst- und Gerätefahrzeug) sowie mit einem Mannschaftstransporter in die Katastrophenschutzzüge des Landkreises eingebunden. Zum Zug gehören vier Beamte oder Angestellte der Berufsfeuerwehr und neun Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus Sundhausen, Bielen, Nordhausen-Mitte und Herreden, die bei den Hilfs- und Aufräumarbeiten die Einwohner und die Hilfskräfte unterstützen wollen.

Der gesamte Einsatzzug sei ein gemischter Zug mit Anteilen der Landkreise Nordhausen und Sömmerda, erklärt Ilona Bergmann. Die Führung des gesamten Verbandes übernimmt ein Kamerad der Sömmerdaer Feuerwehr.

Auch aus Großwechsungen sind neun Männer der Feuerwehr am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gestartet. Sie schließen sich ebenfalls dem Katastrophenschutzzug, der bis Sonntag im Einsatz ist, an. Der Nürburgring ist ihr Basislager. Von dort aus sollen sie den einzelnen Einsatzaufträgen zugeteilt werden. Da der Weg von Werther bis Rheinland-Pfalz etwa neun Stunden dauern sollte, hat der Großwechsunger Feuerwehrverein mehrere Verpflegungstüten für die Einsatzkräfte gepackt.

Die Südharzer Hilfe für die Hochwasseropfer im Südwesten Deutschlands läuft seit Tagen. Nachdem in der vorigen Woche 14 Einsatzkräfte des Sanitätszuges aus dem Landkreis Nordhausen in Rheinland-Pfalz weilten und am Freitag wieder zurückkehrten, machten sich am frühen Sonntagmorgen in Nordhausen weitere sieben Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen sowie einem Feldkochherd als Anhänger auf den Weg. Alle sieben Helfer gehören dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) an.