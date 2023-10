Nordhausen: Ex-Spediteur will mit erstem eigenen Lied zum Eurovision Song Contest

Nordhausen. Vom Lenkrad ans Mikrofon: Michael G. Hörmann war Spediteur und Falco-Double. Jetzt bringt er in Nordhausen seinen ersten eigenen Song im Stil seines Idols heraus. Damit plant er den großen Wurf – beim Eurovision Song Contest (ESC).

Seit fünf Jahren existiert das Musikstudio im Südharz. Jetzt hat es sein bisher größtes Projekt.

Michael G. Hörmann betrieb fast zwei Jahrzehnte lang eine Spedition. Jetzt nutzt er die Harztor-Idylle, um seinen ersten eigenen Song zu produzieren.

Mit dem Lied „Brüderlein“ will sich der Oberpfälzer für den deutschen Vorentscheid vom Eurovision Song Contest bewerben.

Träume haben kein Verfallsdatum. Es ist nie zu spät, sich seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Michael G. Hörmann ist jetzt 43 und startet sein bisher größtes Abenteuer. Er produziert seinen ersten eigenen Song und hat mit diesem Lied Großes vor.

Regen trommelt am Fenster. Der Wald bei Netzkater wirkt dunkler als sonst. Michael hat keinen Blick für die düstere Außenwelt. Er hockt hier im südlichsten Zipfel des Harzes im Studio und feilt an seinem Projekt. Es ist vielversprechend. Michael hat ein gutes Gefühl. An seiner Seite stehen vier Südharzer, unterstützen ihn mit Rat und Tat. Petra Bieneck und Volker Wiedling betreiben seit fünf Jahren ihr Musikstudio in Netzkater. Bei Bedarf verstärken die Ellricher Katja und Reno Grothe das Team. Vor allem Newcomer nutzen das Harztor-Dorf als Start-Rampe ihrer Solokünstler-Karriere.

Ex-Spediteur: Wie Falco singen zu können, ist ein Kindheitstraum

Ein Mittvierziger ist selten unter den Debütanten. „Ich brenne schon ein Leben lang für meinen Traum“, erklärt Michael. „Jetzt will ich es versuchen.“ Seine Geschichte beginnt bereits in den Achtzigerjahren. Als kleiner Bub hört Michael im Radio den Hit „Der Kommissar“. Er ist begeistert und fortan ein leidenschaftlicher Fan des Sängers Falco. Ihm nachzueifern, ist seine Kindheitsfantasie. Den Traum verliert er ein wenig aus den Augen, trägt ihn aber immer im Herzen.

Sein Berufsweg ist ein anderer. Fast zwei Jahrzehnte leitet er eine Spedition. Der Job verlangt Einsatzstärke. Körperlich wird er dem gerecht. Aber die Seele droht, auf der Strecke zu bleiben. Bevor die Frustration ihn dominiert, zieht Michael die Reißleine. Er nimmt sich eine Auszeit und wagt die Rückkehr in ein neues Leben – als Sänger. Die Karaoke-Partys sind drei Jahre lang seine Bühne. Als Falco begeistert er das Publikum.

Nordhausen: Sänger wie Bert Falko und Tiffany Schlager schwärmen vom Musikstudio im Südharz

Michael begegnet anderen Künstlern. Vor allem Bert Falko und Tiffany Schlager sprechen ihm Mut zu, einen eigenen Weg zu gehen, sich selbst zu verwirklichen. Und sie schwärmen von diesem kleinen Musikstudio im Südharz.

Michael macht sich auf den Weg. Den Schritt bereut er nicht: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal viereinhalb Stunden durch Deutschland fahre, um das für mich perfekte Musikstudio zu finden.“ Und er entdeckt auch den passenden Song: „Brüderlein“. Die Zusammenarbeit mit dem Nordhäuser Volker Wiedling funktioniert hervorragend. Die Musik ist im Falco-Style. Aber Michael kopiert nicht sein Idol, lässt sich lediglich von ihm inspirieren.

Nordhausen: Vom Falco-Double zum Brüderlein – Songtitel soll Künstlername werden

Mit Emma Tette findet er eine starke Gesangspartnerin. Michael ist von dem Projekt derart überzeugt, dass er sich auch den Künstlernamen geben will: Brüderlein.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der Song ist im Kasten. Die Dreharbeiten für ein Musikvideo sind gestartet. Mitte November soll es auf Youtube seinen Weg ins weltweite Netz finden. Die Release-Party für das Lied ist am 28. Oktober im Nordhäuser Jugendclubhaus geplant. Auch dort sollen Szenen für das Video entstehen. „Dafür suchen wir noch Komparsen“, blickt Petra Bieneck voraus. Wer Lust hat, ist im Clubhaus ab 15 Uhr willkommen.

Aber Michaels Traum endet nicht in Nordhausen. Er will sich mit seinem Song für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) bewerben. Den Mut habe er, sagt er. Auch dank seiner neuen Freunde im Südharz.