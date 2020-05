Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Süße Flauschbälle werden in Kürze vermittelt

Neugierig lugen vier kleine Köpfchen über den Rand der Kuschelmulde. Besuch im Tierheim in Großliebringen. Das darf der Katzennachwuchs, der in einem der Gehege lebt, nicht verpassen. Die flauschigen Welpen sind noch ein wenig scheu, fauchen bei schnellen Bewegungen, lassen sich aber streicheln. „Sie brauchen nicht mehr lange, um komplett aufzutauen“, weiß Tierheimchefin Sylke Mönch.

Diese Katzenbabys sind etwa vier Wochen alt. Abgegeben werden sie frühestens mit acht Wochen. Foto: Britt Mandler

Sie und ihre Mitarbeiter waren in den letzten Tagen gleich mehrfach im Einsatz – vor allem in Gartenanlagen in Arnstadt. „Dort leben viele wilde Katzen“, weiß Mönch. Sie schlagen sich irgendwie durch – und vermehren sich unkontrolliert, weil sie in der Regel nicht kastriert sind. „Im Frühjahr bekommen wir dann die Hilferufe der Laubenbesitzer“, so ihre Erfahrung.

Das Tierheimteam fing gleich mehrere kleine Katzenfamilien ein. Mütter und Welpen werden so lange betreut, bis sie vermittelt werden können. Bei den Kätzinnen ist das nicht immer möglich. Sie sind mitunter so scheu, dass sie sich ihr Leben lang nicht anfassen lassen. „Sie werden daher kastriert und wieder an ihren alten Stammplatz gebracht“, beschreibt Sylke Mönch die Vorgehensweise. Oft gebe es dort sogar Futterstellen, so dass die Tiere nicht an Mangelernährung leiden.

Ehe es wieder zurück geht, werden die Katzen zudem medizinisch behandelt. Einige von ihnen sind verletzt; fast alle leiden an Katzenschnupfen, der zunächst unter Kontrolle gebracht wird. Auch eine Wurm- und Flohkur gehört dazu. Sind die Samtpfoten wieder gut beieinander, können sie die Heimreise antreten. Die Welpen indes kommen in gute Hände. In den nächsten Wochen sind gleich mehrere der niedlichen Flauschbälle abzugeben.

Der älteste Nachwuchs, der derzeit betreut wird, ist etwa sieben Wochen alt, die jüngsten Welpen wurden vor rund vier Wochen geboren.

Das Tierheim in Großliebringen ist zu erreichen unter Telefonnummer 03629 / 802341.