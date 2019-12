Landkreis. Sven Urland hat in jungen Jahren schon sehr viel auf die Beine gestellt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sven Urland: Junger Mann sammelt Ehrenämter

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement hat Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Sven Urland (Kirmesburschenverein 1995 Ottenhausen).

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Das Epigramm Erich Kästners hat sich Sven Urland zum Lebensmotto gemacht. Er interessiert sich für seine Heimat, engagiert sich, setzt sich ein. Er war gerade 22 Jahre jung, als er im Jahr 2005 die musikalische Leitung des Männergesangvereins Ottenhausen übernahm. Seitdem führt er den Chor sehr erfolgreich. Was Sven Urland leistet, kann sich hören und sehen lassen. Im selben Jahr gründete er mit gleichgesinnten Jugendlichen den örtlichen Kirmesburschenverein, dessen Vorsitzender er bis heute ist. Und die Burschen machen etwas los in Ottenhausen. Kirmes, Fasching, Maifeuer, Oktoberfeuer… überall organisieren sie mit und packen tatkräftig an.

Ganz aktuell hat Sven Urland in diesem Jahr ein weiteres Ehrenamt übernommen. Seit der letzten Kommunalwahl vertritt er im Weißenseer Stadtrat die Interessen der Bürger. Dieses Engagement ist beispielgebend.