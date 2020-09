Tag des offenen Denkmals in Walkenried: Kloster mit Archäologen erkunden

Zu einer öffentlichen Führung unter dem Schwerpunkt Archäologie und Bauforschung laden das Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried und das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege am Sonntag, 13. September, anlässlich des Tages des offenen Denkmals ein. Markus Blaich vom Niedersächsischen Landesamt präsentiert gemeinsam mit Projektpartnern der Universitäten Heidelberg und Göttingen spannende Aspekte zu geophysikalischen Untersuchungen, archäologischen Grabungen und zur Bauforschung.

Die rund 1,5-stündigen Führungen sind kostenfrei und starten um 11, 12, 13 und 1 Uhr am Museumseingang und machen an vier Grabungsstellen in der gotischen Kirchenruine Station. Eine Anmeldung bis eine Stunde vor Führungsbeginn ist erforderlich.

Um 14 Uhr beginnt ebenfalls am Museumseingang die geführte einstündige Erkundung rund um die Klosteranlage Walkenried, die einer Anmeldung bis 13 Uhr bedarf. Stationen sind hier die Kirchenruine, der Romantikblick an der Wieda, de Klostermauer und das Welterbe-Infozentrum, das am Ende der Führung kostenfrei besucht werden kann. Gäste können am Tag des offenen Denkmals ihre Entdeckungen zu mittelalterlicher Klostergeschichte, zur Bauforschung und zum Welterbe im Harz im Gastgarten des Koster-Cafés ausklingen lassen. Kaffee, Kuchen und Torten stehen bereit.