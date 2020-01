Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Tag des Tapferen“ eröffnet Veranstaltungsjahr

Der Veranstaltungskalender der Stadt Weißensee für das gerade begonnene Jahr ist schon gut gefüllt. Los geht es am 11. Januar ab 14 Uhr in der Brauerei am Marktplatz mit dem „Tag des Tapferen“. Weißensee erinnert mit diesem Tag an Herzog Wilhelm III., den Tapferen, der am 9. Januar 1446 den ersten bekannten Landtag in Weißensee einberufen hatte.

Am 19. Januar lädt Bürgermeister Matthias Schrot zum traditionellen Neujahrskonzert in den Festsaal des Romanischen Rathauses ein. Beginn ist um 17 Uhr, es spielt das Duo Dimitre Andronov (Klavier) und Peggy Bitterolf (Klarinette). Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Der Chinesische Garten des Ewigen Glücks öffnet ab 1. April wieder seine Tore und Pagoden. Am 28. Juni ist Weißensee dort Gastgeber für einen „Tag der asiatischen Kampfkunst“, wozu in der Zeit von 11 bis 16 Uhr Kampfschulen aus Sömmerda und Erfurt eingeladen sind. Am 6. September organisieren die Stadtverwaltung Weißensee und das Konfuzius-Institut an der Fachhochschule Erfurt ab 11 Uhr erneut ein Mondfest im Chinesischen Garten.

Traditionelle Veranstaltungen wie das Bierfest am 31. Mai, das Wasserfest am Gondelteich vom 14. bis 16. August und der Weihnachtsmarkt auf der Runneburg am 14./15. Dezember reihen sich in den 2020er Reigen ein. Ein Höhepunkt des Jahres wird sicherlich der MDR-Musiksommer „Klassik-Akzente“ am 19. Juni in der Kulturkirche St. Peter und Paul. Das MDR-Sinfonieorchester spielt Beethoven, Haydn und Mozart. Am 3. Oktober findet in der Kirche eine Festveranstaltung anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit statt.