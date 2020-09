Tankmodule aus Nordhausen sind in der Schweiz gefragt

Exportschlager aus Nordhausen gab es schon immer. Nicht nur Doppelkorn und Kautabak. Auch Tapetendruckmaschinen, Hydraulikbagger und Dieselmotoren. Heute sind es Wasserstoffbetankungsmodule. So ändern sich die Zeiten.

Geht es um Energieträger der Zukunft, führt kein Weg am Wasserstoff vorbei. Aber beim Umgang mit dem Gas ist höchste Vorsicht geboten. „In Verbindung mit Sauerstoff entsteht ein explosives Gemisch, das beherrscht werden will“, erklärt Jan Schnellhardt vom Technischen Überwachungsverein (Tüv) in Thüringen.

Hochdrucktechnik muss eingesetzt werden. Zu den deutschen Technologieführern dieses Bereiches zählt ein Unternehmen in Nordhausen: die Maximator GmbH. Für die Südharzer sei „der sichere Umgang mit potenziell explosiven Gasen und sehr hohen Drücken längst Alltag“, meint Schnellhardt. Schon seit Jahren sammelt die Nordhäuser Firma ihre Erfahrungen mit Wasserstofftankstellen.

Die Wasserstoffbetankungsmodule, die Maximator in Nordhausen produziert, seien derzeit vor allem in der Schweiz und in den Niederlanden gefragt, berichtet Schnellhardt. Eine Voraussetzung ist: Sie müssen die europäische Konformität erlangen. Deshalb waren jetzt Experten vom Tüv aus Thüringen und der Schweiz in Nordhausen. Sie prüften die Druckbauteile und Sicherheitseinrichtungen der Module.

„Damit Autofahrer schon heute ebenso selbstverständlich Wasserstoff wie Benzin oder Diesel tanken können, muss jeder Tankvorgang absolut gefahrlos ablaufen“, erklärt Schnellhardt. Die Männer vom Tüv seien speziell geschulte Wasserstoffexperten. Und sie geben nur dann grünes Licht, „wenn beim gesamten Prozess höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards eingehalten werden“.

Zum Komprimieren des Wasserstoffs seien sehr hohe Drücke notwendig. „Jeder einzelne Drucksensor und Temperaturfühler muss getestet werden, bevor er in einer Wasserstofftankstelle verbaut werden kann“, betont Schnellhardt. Die Ergebnisse aller Prüfschritte werden genauestens dokumentiert. Nur so lasse sich eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellen, erklärt Gerrit Leckel, Projektleiter bei Maximator.

Die Prüfer schauen auch in das digitale Herzstück der Anlage. Sie kontrollieren die Funktion aller sicherheitsrelevanter Abschalteinrichtungen. Es ist bemerkenswert, wie sehr sich in den vergangenen Jahren auch das Anforderungsprofil eines Tüv-Prüfers verändert hat. Jan Schnellhardt nickt: „Die Funktionsweise einer solch komplexen Steuereinrichtung ist heute nur noch mit tief greifenden Computerkenntnissen zu verstehen.“

Sascha Dörfel und die anderen Sachverständigen vom Tüv gehen Schritt für Schritt sehr akribisch vor. Sie überprüfen die Funktion jeder einzelnen elektrischen oder programmierbaren Sicherheitseinrichtung. Das müsse vor der Auslieferung jedes Tankmoduls sein, betont Schnellhardt. „Nur so lässt sich sicherstellen, dass es beim Besuch der ersten Wasserstoff-Autos an der Zapfsäule nicht zu einer bösen Überraschung kommt.“