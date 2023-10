Tarantino posiert mit israelischen Soldaten

Tel Aviv/Gaza Bereits seit einigen Jahren lebt Quentin Tarantino mit seiner israelischen Ehefrau in Israel. Nach dem Angriff der Islamistenorganisation Hamas besucht der Celebrity einen Militärstützpunkt.

Filmregisseur Quentin Tarantino hat beim Besuch eines israelischen Militärstützpunkts seine Solidarität mit den Soldatinnen und Soldaten zum Ausdruck gebracht. Der amerikanische Hollywood-Star („Pulp Fiction“, „Jackie Brown“, „Kill Bill“) sei zu dem nicht namentlich genannten Stützpunkt gekommen, um seine Unterstützung für das Militär im Kampf gegen die islamistischen Hamas-Angreifer zu zeigen, berichtete die israelische Nachrichtenseite „Ynet“.

Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das den Regisseur vor einem Militärhubschrauber mit Soldatinnen und Soldaten posierend zeigt. Tarantino ist mit der israelischen Schauspielerin und Sängerin Daniella Pick verheiratet und lebt seit einigen Jahren in Israel.

Hunderte von Terroristen waren am vergangenen Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas für einen Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen und richteten Massaker mit Hunderten Toten an. Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an. Vor einer erwarteten Bodenoffensive hat das israelische Militär mehr als eine Million Palästinenser zur Evakuierung aus dem Norden des Küstengebiets aufgefordert.