Fall Madeleine: So kamen die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur

Kiel. Der Tatverdächtige im Fall Maddie wurde 2018 kurz aus seiner Haft in Schleswig-Holstein entlassen. War der Grund eine Justizpanne?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tatverdächtiger im Fall Maddie: Landtag erörtert Justizpanne

13 Jahre ist es her, dass Maddie McCann spurlos aus einer Ferienanlage in Portugal verschwand. Nun ist ein neuer Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler gerückt. Der 43-Jährige beschäftigt heute die Landesregierung von Schleswig-Holstein wegen einer möglichen Justizpanne in einem anderen Fall.

Der Innen- und Rechtsausschuss will von Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) und Vertretern der Flensburger Staatsanwaltschaft wissen, ob der Mann 2018 wegen einer versäumten Frist für rund vier Wochen freigelassen wurde. Damals saß der Tatverdächtige im Fall Maddie wegen Kindesmissbrauchs in einem anderen Fall im Gefängnis.

Vier Wochen Freiheit wegen einer verpassten Frist?

Gegenüber dem „Flensburger Tageblatt“ sagte eine Sprecherin der Flensburger Staatsanwaltschaft, dass sich der Fall nicht eigne, um einen neuen Skandal zu zimmern. Sie verwies auf komplizierte juristische Zuständigkeiten und Verfahrenswege zwischen Gerichten oder Staatsanwaltschaften in Deutschland, Portugal und Italien. Der im Fall Maddie verdächtige Deutsche hatte unter anderem in Portugal gelebt oder sich in Italien aufgehalten. Lesen Sie auch: Fall Maddie – BKA hat Hunderte neue Hinweise

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Vor 13 Jahren verschwand das britische Mädchen Madeleine „Maddie“ McCann während eines Portugal-Urlaubs spurlos. Foto: Handout / AFP











Aktuell sitzt der schon mehrfach straffällig gewordene Mann wegen eines Drogendeliktes in Kiel im Gefängnis. Die aktuelle Haftstrafe beträgt 21 Monate, wovon der 43-Jährige bereits 14 Monate verbüßt hat. Es läuft eine Prüfung auf Freilassung auf Bewährung, zu der sich Staatsanwaltschaft und Justizvollzugsanstalt laut einem Sprecher des zuständigen Landgerichts noch äußern müssen.

Selbst wenn diesem Antrag stattgegeben wird, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass der Mann freikommt. Denn gegen ihn liegt bereits das nächste Urteil aus Braunschweig vor. Er war dort wegen einer Vergewaltigung in erster Instanz schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß beträgt sieben Jahre.

In Braunschweig ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen den 43-Jährigen im Fall Maddie McCann wegen Mordverdachts. Die Ermittler gehen davon aus, der Tatverdächtige habe das damals dreijährige Mädchen entführt und umgebracht.

Lesen Sie dazu: Fall Maddie – Die Hintergründe zu den neuen Ermittlungen

(dpa)