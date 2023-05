Teddys, Münzen, Teller: Souvenirs zur Krönung von Charles

Das britische Ye Olde King's Head Pub wird nach Angaben des Managers der «Place to be» für Auswanderer sein, die an diesem Wochenende die Krönung von Charles III. feiern wollen.

Teller und Tassen zur Krönung von König Charles werden in einem Souvenirladen zum Verkauf angeboten.

London Toilettenpapier mit Krönchen oder teures Porzellangeschirr: Für Freunde und Freundinnen der britischen Krone gibt es allerhand zu sammeln anlässlich der Krönung des neuen britischen Königs.

Kurz vor der Krönung von König Charles (74) und seiner Frau Camilla (75) sind in Großbritannien unzählige Souvenir-Artikel für den großen royalen Event zu kaufen. Nicht nur die Online-Shops des Palasts und die Souvenirläden der königlichen Schlösser sind voll damit, sondern auch die Krimskramsläden auf den Touristenmeilen und Geschäfte für den täglichen Bedarf.

Das Einrichtungshaus John Lewis teilte in der Krönungswoche mit, die Umsätze bei Souvenirartikeln für die Krönung seien um 27 Prozent im Vergleich zur Vorwoche hochgeschnellt. Der Teddybär Lewis Bear, der für die Krönung mit Hermelinmantel und Krönchen ausgestattet wurde, sei noch nie so gut über den Ladentisch gegangen, so das Unternehmen.

Teller und Tassen zur Krönung. Foto: Kin Cheung/AP

Die Zeitung „The Telegraph“ listete unter den „besten Andenken zur Krönung“ neben Münzen der staatlichen Münzprägeanstalt Royal Mint und den Briefmarken der Royal Mail auch ein Kissen mit aufgestickter Krone und dem Text aus der Nationalhymne „God Save the King“ der Designerin Jan Constantine sowie ein Seidentuch des Luxus-Kaufhauses Harrods mit ausgefeiltem royalen Muster.

Das von dem zum Palast gehörenden Royal Collection Trust zu wichtigen Anlässen stets herausgegebene Porzellangeschirr war kurz vor der Krönung weitgehend ausverkauft. Keine der sieben Teller, Tassen oder Schatullen zum Preis zwischen 30 bis 195 Pfund (etwa 34 bis 221 Euro) war mehr vorrätig. Fündig werden konnten Royal-Fans hingegen noch auf der Webseite von Charles' privatem Landsitz Highgrove Estates. Dort gab es beispielsweise eine Teekanne mit dem Aufdruck „Three cheers for King Charles“ (Ein dreifaches Hoch für König Charles).

Doch auch Briten mit kleinerem Budget können ihre Wohnung oder den täglichen Bedarf in diesen Tagen königlich gestalten: Die Supermarktkette Asda verkauft Toilettenpapier und Küchenrollen mit aufgedruckten Krönchen. Der Rivale Sainsbury's bietet Pappaufsteller von Charles in Lebensgröße an.