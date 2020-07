Düsseldorf. Großeinsatz der Feuerwehr: In Düsseldorf sind bei Bauarbeiten Teile eines Gebäudes eingestürzt. Ein Mensch wird vermisst.

Teile eines Gebäudes eingestürzt – ein Mensch wird vermisst

Im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt sind bei Bauarbeiten Teile eines mehrstöckigen Gebäudes eingestürzt. Ein Mensch werde vermisst, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Medienberichten soll es sich dabei um einen Bauarbeiter handeln. Etwa 50 Feuerwehrleute seien vor Ort. Die Unglücksstelle liegt in einem Hinterhaus.

Die Straße war am Mittag abgesperrt worden. Zahlreiche Feuerwehrleute befanden sich an der Einsatzstelle, wie ein dpa-Reporter berichtet. Die Baustelle befinde sich an der Luisenstraße, hieß es auf Nachfrage aus der Pressestelle der Feuerwehr.

Das benachbarte Gebäude werde vorsorglich geräumt. Details dazu, was passiert ist, gab es zunächst nicht. Eine Person sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich dabei um die vermisste Person handele, sei noch offen, so ein Sprecher.

(dpa/amw)