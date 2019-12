Telefonforum Rente mit Susanne Widman, Versicherungsexpertin der HUK-Coburg (links), Karsten Schmidt, Steuerberater vom Steuerberaterverband Thüringen, und Marika Torscheit, Beraterin der Deutschen Rentenversicherung (rechts), in der MGT-Redaktion in Erfurt-Bindersleben

Erfurt. Wann kann ich in Rente gehen, was wird dabei angerechnet, wie kann ich zudem vorsorgen? Renten- und Versicherungsexperten geben Auskunft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Telefonforum: Damit im Alter das Geld zum Leben reicht

Etwa jeder Zweite der heute Beschäftigten wird im Alter seinen gewohnten Lebensstandard nicht halten können. Der privaten Altersvorsorge kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Susanne Widmann, Versicherungsexpertin der HUK-Coburg, Marika Torscheit, Beraterin der Deutschen Rentenversicherung, und Karsten Schmidt, Steuerberater vom Steuerberaterverband Thüringen, beantworteten beim Telefonforum alle Fragen zu den Themen Rente und Altersvorsorge. Hier eine Auswahl der Fragen und Antworten:

Was kann ich machen, wenn die Rente nicht ausreicht?

Wenn die Regelaltersgrenze erreicht ist und die eigene Rente für die monatlichen Ausgaben wie Lebensmittel und Miete nicht ausreicht, kann man beim örtlichen Träger der Sozialhilfe prüfen lassen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfüllt sind.

Wird mein gesamtes Einkommen auf die Hinterbliebenenleistung angerechnet?

Nein, nur teilweise. Für die Ermittlung des anzurechnenden Betrages wird von dem Einkommen im Hinblick auf Steuern und Sozialabgaben zunächst ein für die einzelnen Einkommensarten gesetzlich bestimmter Pauschalabzug vorgenommen. Darüber hinaus bleibt zusätzlich ein jährlich festgelegter Freibetrag unberücksichtigt. Dieser Freibetrag erhöht sich für jedes berechtigte Kind und wird jeweils mit dem gleichen Prozentsatz angepasst wie die Rente. Das danach verbleibende Einkommen des überlebenden Ehe- oder Lebenspartners wird zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Wird Kindererziehung rentenrechtlich berücksichtigt?

Ja. Kindererziehungszeiten werden im Umfang von drei Jahren, bei Geburt des Kindes vor 1992, im Umfang von zweieinhalb Jahren angerechnet. Diese Zeiten wirken rentenbegründend und rentensteigernd wie Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer Erwerbstätigkeit. Sie werden mit 100 Prozent des Durchschnittsentgeltes bewertet.

Erhalte ich mehr Rente, wenn ich eine Auszeit nehme, um meine Eltern zu pflegen?

Ja, wenn Sie eine oder mehrere pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 2 oder höher pflegen. Die Pflege muss dabei mindestens 10 Stunden, verteilt auf wenigstens zwei Tage pro Woche, ausgeübt werden. Zusätzlich dürfen Sie nebenbei nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. Sie können sich die Pflege auch mit einer anderen Person teilen. Dabei muss jedoch der Mindestpflegeaufwand von 10 Stunden pro Woche je Person erreicht werden. Außerdem muss die Pflege in häuslicher Umgebung erfolgen.

Wann kann ich in Rente gehen?

Die Altersgrenze für die Regelaltersrente ohne Abschläge wird seit 2012 und noch bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Angefangen mit dem Geburtsjahrgang 1947 wird die Altersgrenze bis 2023 um jährlich einen Monat angehoben. Sind Sie beispielsweise Jahrgang 1955, können Sie mit einem Alter von 65 Jahren und neun Monaten in Rente gehen. Ab 2024 wird die Altersgrenze beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1959 in 2-Monats-Schritten angehoben. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt dann die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Der Jahrgang 1964 ist der erste Jahrgang, bei dem die Altersgrenze für die Regelaltersrente um 24 Monate auf das 67. Lebensjahr angehoben ist. Die Regelaltersrente kann dieser Jahrgang somit erst im Jahr 2031 in Anspruch nehmen.

Muss ich als Rentner auch Sozialabgaben zahlen?

Als Beitrag zur Krankenversicherung werden 7,3 Prozent (Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes 14,6 Prozent) zuzüglich die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrages von der gesetzlichen Bruttorente einbehalten. Als Beitrag zur Pflegeversicherung werden 3,05 Prozent von der gesetzlichen Bruttorente einbehalten. Bei kinderlosen Rentnern erhöht sich der Beitrag zur Pflegeversicherung auf 3,3 Prozent.

Muss ich auf meine Rente Steuern zahlen?

Bei Renten, die spätestens im Dezember 2005 begannen, wurden 50 Prozent der Bruttorente als steuerpflichtiges Einkommen angesetzt. Jahr für Jahr steigt der Prozentsatz des steuerpflichtigen Teils der Rente für die jeweiligen Neurentner um zwei Prozentpunkte. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2020 sind es somit bereits 80 Prozent. Danach erhöht er sich jeweils nur noch um einen Prozentpunkt. Wenn Sie im Jahr 2040 oder später in Rente gehen werden, müssen Sie Ihre Rente grundsätzlich voll versteuern. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass Sie tatsächlich Steuern zahlen müssen. Für alle, die bis 2039 erstmals Rente bekommen, errechnet das Finanzamt einen „Rentenfreibetrag“. Das ist der Teil der Rente, der nicht versteuert werden muss. Der Rentenfreibetrag ist ein fester Eurobetrag und bleibt auch in den Folgejahren unverändert. Das gilt auch dann, wenn Ihre Rente durch Rentenerhöhung weiter steigt. Künftige Rentenanpassungen erhöhen somit das individuelle steuerpflichtige Renteneinkommen und sind in voller Höhe steuerpflichtig.

Welche Sparformen der betrieblichen Altersvorsorge gibt es?

Zur Auswahl stehen fünf „Durchführungswege“: Direktversicherung, Pensionskassen, Pensionsfonds sowie Unterstützungskassen und Direktzusagen. Jede Sparform hat Vor- und Nachteile. Prüfen Sie individuell, welche Variante für Sie am geeignetsten ist.

Ich arbeite in einer kleinen Firma. Kann ich auch eine betriebliche Altersversorgung abschließen?

Ja, jeder Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, seinen Mitarbeitern eine betriebliche Altersversorgung gegen Entgeltumwandlung anzubieten. Wenn Sie den Arbeitgeber wechseln sollten, muss der neue Arbeitgeber entweder den Vertrag übernehmen oder einen Neuvertrag anbieten, auf den Sie das Guthaben übertragen können.

Was ist der Unterschied zwischen einer Risiko- und einer Kapitallebensversicherung?

Erstere zahlt Ihren Angehörigen eine festgelegte Summe, falls Sie vor Vertragsablauf sterben. Dies bietet auch die Kapitalvariante. Zusätzlich zahlt die Kapitallebensversicherung auch, wenn Sie den Vertragsablauf erleben. Sie dient also auch der Altersvorsorge.