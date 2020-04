Landkreis. DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern ist für Ratsuchende telefonisch erreichbar. Persönliche Gespräche gibt es nur in Ausnahmefällen.

Telefonische Familienberatung ist gesichert

Die Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle des DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern ist trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen weiterhin für Ratsuchende da. Die Beratungen finden jedoch überwiegend telefonisch statt. Persönliche Gespräche gibt es nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger telefonischer Absprache, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbandes.

Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden, werden wie bisher schnellstmöglich beraten und erhalten auf Wunsch eine Beratungsbescheinigung ausgestellt. Auch Frauen, Männer und Jugendliche, die Fragen zu Familienplanung, Verhütung, Schwangerschaft oder Geburt haben, können sich weiterhin an die Mitarbeiterinnen wenden.

Anträge auf finanzielle Unterstützung für die Babyerstausstattung oder für Familien in Not bei der Thüringer Stiftung „HandinHand“ können ebenfalls weiterhin über die Beratungsstelle gestellt werden. Auch die Familienkinderkrankenschwestern sind telefonisch erreichbar. Die Entscheidung, ob ein persönlicher Kontakt erforderlich ist, entscheiden die Mitarbeiterinnen in der telefonischen Beratung bzw. Videotelefonie. Die Mütter- und Väterberatung findet derzeit nicht statt.

Kontakt zur Beratungsstelle gibt es unter Telefon 03634/688117 oder per E-Mail an skb.soemmerda@drk-sda.de