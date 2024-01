Temperaturen bis -15 Grad möglich: Winter kommt zurück nach Thüringen

In Thüringen wird es in den nächsten Tagen wieder winterlich, was vor allem die Skifreunde freuen dürfte. (Archivfoto)

Erfurt Am Wochenende kehrt der Winter nach Thüringen zurück. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es nächste Woche richtig kalt.

Über die Feiertage bescherte das Wetter Thüringen fast frühlingshafte Temperaturen und vor allem viel Regen, was zu zahlreichen Überflutungen führte. Über das Wochenende kommt der Winter jedoch mit Schnee und eisigen Temperaturen zurück. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es am Samstag erst Regen, der später in Schneefall übergeht, was auch zu Glättegefahr führe. Die Höchsttemoeraturen liegen am Tag noch bei 6 Grad , fallen aber in der Nacht zum Sonntag bis auf -5 Grad.

Frostige Woche in Thüringen vorausgesagt

Am Sonntag schaffen es die Temperaturen dann laut DWD nicht mehr in den Plusbereich. So lägen die Höchsttemperaturen bei -3 bis -1 Grad und dazu gibt es vereinzelte Schneefälle. In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen weiter mit Werten bis -12 Grad, wobei gelegentlich noch Schnee fallen könne.

Die nächste Woche startet dann richtig frostig. So lägen die Höchsttemperaturen am Montag bei -8 bis -5 Grad. In der Nacht zum Dienstag prognostiziert der DWD sogar Tiefstwerte bis -15 Grad. Nach jetzigen Prognosen bleibe es kalt und auch am Dienstag und Mittwoch sollen die Temperaturen weiter im tieferen Minusbereich liegen.

