Pünktlich zu den Eisheiligen kann es in eigenen Teilen Deutschlands Frost und Schnee geben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Temperatursturz zu den Eisheiligen – sogar Schnee möglich

Pünktlich zum Wochenende lässt sich die Sonne in vielen Teilen Deutschlands blicken und verwöhnt uns mit Temperaturen über 20 Grad. Daran gewöhnen sollte man sich allerdings nicht, denn die Eisheiligen machen ihrem Namen alle Ehre – zum Wochenstart wird es wieder kalt, sogar Schnee ist möglich.

„Schneefälle sind in Süddeutschland voraussichtlich bis in tiefere Lagen möglich. Frost- und Bodenfrost werden vorübergehend auch wieder ein Thema sein“, heißt es in der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Freitag. Die 20-Grad-Marke wird demnach nur noch im äußersten Südosten Bayerns überschritten. 9 bis 14 Grad seien die Regel.

Temperatursturz zu Eisheiligen ist Zufall

Dass der Temperatursturz mit den Eisheiligen zusammenfällt, sei allerdings eher zufällig, wie Meteorologe Jens Hoffmann erklärt. Kalte Temperaturen an den Tagen der Eisheiligen Mitte Mai (11 bis 15. Mai: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia) seien nicht die Regel, eher eine allgemeine Warnung: „Vorsicht mit Pflanzen, im Mai kann es nochmal kälter werden.“

Obwohl das Wochenende generell warm werden soll, wird das Wetter eher unbeständig. Am Samstag ist es bewölkt und teilweise regnerisch mit Gewittern, ab Sonntag muss laut DWD mit unwetterartigem Regen mit rund 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Von den Gewittern, aber nicht von Kälte verschont bleibt der Nordwesten Deutschlands: An der Nordsee werden maximal 15 Grad erwartet.

Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter

„Am Montag zieht eine Kaltfront über Deutschland und erreicht am Abend auch die Alpen“, sagt DWD-Meteorologe Marco Manitta. „Wenn dann die Kaltluft einzieht, sinkt die Schneefallgrenze.“ Der Regen gefriere vom Saarland bis zur Niederlausitz oberhalb von 700 Metern zunehmend zu weißen Flocken. „Es könnte sein, dass die höheren Lagen der Mittelgebirge kurz mal weiß werden.“

In der Nacht zum Dienstag erreicht die kalte Luft auch den Süden Deutschlands: „Es gibt einen Temperatursturz, davor haben wir noch Sommer und in der Nacht wird es dann fast winterlich“, sagt der Meteorologe. „Wenn es aufklart, besteht in ganz Deutschland Frostgefahr.“ Die Nächte blieben weiterhin kalt, doch die Temperaturen stiegen wieder. Ab Mittwoch kommen die sommerlichen Temperaturen langsam wieder zurück.

Die Eisheiligen sind eine uralte Bauernregel, auf die besonders Profi- und Hobbygärtner achten sollten. Auch wenn die Temperaturen zum Anfang der kommenden Woche fallen, war der frühlings insgesamt viel zu warm und trocken. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, die deutschen Klimaziele deutlich verschärfen zu wollen. (lhel/dpa)