Die Schuleingangsuntersuchungen finden im Gesundheitsamt in der Sömmerdaer Wielandstraße statt.

Landkreis. Die Untersuchungen finden ab 2. Januar in Sömmerda statt. Sie sind Pflicht und Bestandteil des Schulaufnahmeverfahrens.

Tests vor dem Start in die Schule

Schon Anfang Dezember haben Eltern und Sorgeberechtigte ihre Kinder, die bis zum 1. August 2020 sechs Jahre alt werden, an der für sie zuständigen Grundschule für das kommende Schuljahr angemeldet.

Zum Jahresbeginn stehen nun für alle künftigen Schulanfänger die Schuleingangsuntersuchungen an. Diese starten laut Landratsamt bereits am 2. Januar, die Terminvergabe erfolgte auf Basis der Anmeldungen. Bis zum 15. Mai müssen alle Untersuchungen, die im Gesundheitsamt in der Wielandstraße erfolgen, abgeschlossen sein und die daraus resultierenden Empfehlungen den Grundschulen vorliegen.

Die Schuleingangsuntersuchung umfasst das Malen eines Bildes, die Prüfung der Sehschärfe und des Hörvermögens, die Erhebung des Impfstandes und eine Impfberatung, die Messung von Körpergröße und Gewicht, die Beurteilung von Motorik und Sprache, eine Einschätzung des Entwicklungsstandes sowie die Beobachtung der sozialen Reife und des Verhaltens.

Die Schuleingangsuntersuchung ist eine Pflichtuntersuchung, heißt es seitens des Jugendärztlichen Dienstes und Jugendzahnärztlichen Dienstes im Landratsamt. Eltern sollten sich dafür Zeit nehmen und ihr Kind an diesem Tag begleiten, so die Bitte. Zum Untersuchungstermin mitzubringen sind der Impfausweis und das gelbe Vorsorgeheft sowie, falls das Kind eine Brille trägt, auch die Brille und der Brillenpass.