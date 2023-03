Berlin. Magischer Luxus: David Copperfield vermietet seine Privatinsel Musha Cay auf den Bahamas über Airbnb für 60.000 Dollar pro Nacht.

Für Reisende, die einzigartige und unvergessliche Erlebnisse suchen, ist oft die erste Adresse. Von luxuriösen Stadtwohnungen bis hin zu großzügigen Villen am Meer bietet die Plattform eine große Auswahl an Unterkünften. Auch verrückte Ferienwohnungen wie das Resort in Palermo aus der Serie "The White Lotus" oder die Villa aus "Der Prinz von Bel-Air" waren zeitweise auf der Plattform verfügbar. Doch es gibt eine Adresse, die alle anderen in den Schatten stellt: "Musha Cay" in Copperfield Bay.

Teuerstes Objekt auf Airbnb: Privatanwesen von David Copperfield

Das exklusive Privatanwesen auf einer Privatinsel in Exuma, einer langen Kette von Inseln und Sandbänken im Süden der Bahamas, gehört keinem Geringeren als dem berühmten Magier . Laut "Forbes" hat Copperfield die Insel 2006 für 50 Millionen Dollar gekauft und bietet sie nun über Airbnb an. Doch das Luxusangebot hat seinen Preis: 60.000 US-Dollar, umgerechnet rund 55.754 Euro, kostet eine Übernachtung bei einer Mindestbuchung von fünf Nächten. Damit ist "Musha Cay" das teuerste Objekt auf der Plattform.

Lesen Sie auch:

Eine luxuriöse Residenz mit Platz für bis zu 16 Gäste

Das Angebot umfasst eine 10.000-Quadratmeter-Residenz, die Platz für bis zu 16 Gäste in zwölf Schlafzimmern und 13,5 Badezimmern bietet. Doch damit nicht genug: Zusätzlich gibt es noch fünf weitere Häuser auf der Insel, in denen sich weitere Gäste unterbringen lassen. Auch ein privater Anlegeplatz für Boote aller Art, Tennisplätze, ein Fitnessraum, Massageräume und ein Spa stehen den Gästen zur Verfügung.

Das Herzstück der Anlage bildet der Bereich "The Landing", der einen Speisesaal, eine Bar, eine Lounge, ein Billardzimmer und einen Aussichtsdock umfasst. Hier können die Gäste den Sonnenuntergang genießen und die Seele baumeln lassen.

Auch interessant: Urlaub in Europa – Dieses Land zieht kaum Touristen an

Ein Team von 30 Mitarbeitern steht den Gästen zur Verfügung

Im Preis inbegriffen sind nicht nur die und die zahlreichen Annehmlichkeiten, sondern auch ein umfassender Service. 30 Mitarbeiter stehen den Gästen zur Verfügung und kümmern sich um alle Belange, von der täglichen Reinigung über die Verpflegung bis hin zur Navigation über die Insel. Butler und Bootsführer dürfen bei diesem Preis natürlich nicht fehlen.

Alle Annehmlichkeiten für einen luxuriösen Strandurlaub

Mit Übernachtungskosten und Steuern kostet ein Urlaub auf der Privatinsel von David Copperfield mindestens 354.000 Euro. Dafür befindet man sich laut Airbnb-Beschreibung in einer "völlig unberührten tropischen Umgebung". Ein Aufenthalt auf "Musha Cay" ist ein Traumurlaub der Extraklasse, den sich allerdings nur wenige leisten können.