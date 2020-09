Theater in Nordhausen: Neue Stimmführerin der zweiten Geigen

Nordhausen. Das Loh-Orchester widmet sich am Wochenende in seinem dritten Sinfoniekonzert der Musik von Johann Sebastian Bach und seinen Söhnen.

Fünfmal ist das Loh-Orchester am Wochenende mit dem 3. Sinfoniekonzert „Bach & Söhne” unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Michael Helmrath zu erleben. Die Musiker spielen Kompositionen von Johann Sebastian Bach und dessen Söhnen.

Die Komponistendynastie Bach ist legendär und einer der bekanntesten Verkaufsschlager in der internationalen Klassikszene. Johann Sebastian ist heute mit Abstand der Berühmteste, aber auch vier seiner Söhne sind europaweit bekannte Komponisten. Johann Christoph Friedrich Bach, der „Bückeburger Bach“, war der dritte der vier, Johann Christian Bach, der „Mailänder“ oder „Londoner Bach“, der jüngste. Er wurde 1764/65 von der Familie Mozart auf deren Europareise in London besucht, musizierte dort gemeinsam mit Wolfgang Amadeus Mozart und gilt nicht zuletzt deswegen auch als „Vater“ der Wiener Klassik.

Die Sinfonien der Bach-Söhne im Programm des Loh-Orchesters zeigen Ausschnitte aus der Entwicklung der Sinfonie vor ihrer ausgeprägten klassischen Form.

Durch eine Programmänderung bekommt Aleksandra Zubova, die neue Stimmführerin der zweiten Geigen des Loh-Orchesters, gleich im dritten Sinfoniekonzert der Spielzeit die Möglichkeit, sich mit Johann Sebastian Bachs Violinkonzert a-Moll als Solistin dem Publikum zu präsentieren. Dieses Konzert arbeitete Bach später zu einem Cembalo-Konzert um, was zeigt, dass er nicht nur ein genialer Erfinder zahlloser Melodien war, sondern auch ein großes Kompositionspensum hatte, weshalb er ein Meister im Wiederverwenden einmal zu Papier gebrachten Materials war.

Aleksandra Zubova studierte in Sankt Petersburg und war dort langjähriges Mitglied der Philharmonie. Johann Sebastian Bachs dritte Orchestersuite, ein farben- und abwechslungsreiches Werk mit dreifachem Trompetensatz mit Pauke und dem berühmten „Air“, rundet das Konzert ab.

Das 3. Sinfoniekonzert erklingt am 3. Oktober um 18 und 20 Uhr im Haus der Kunst in Sondershausen sowie am 4. Oktober um 16, 18 und 20 Uhr im Nordhäuser Theater. Karten gibt es an der Theaterkasse, im TA-Pressehaus in Nordhausen sowie im Internet unter www.theater-nordhausen.de.