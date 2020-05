Hildegard Hockauf (95) wohnt in einem m Seniorenheim und leidet an Demenz. Beruhigend wirkt auf sie ein Blick ins Aquarium.

Thüringen hilft: Ein neues Aquarium für das Seniorenhaus

Neonfische und Rotflossensalmler ziehen gemächlich ihre Runden, während kleine Welse unermüdlich die Scheiben abschlabbern. Aus der Pumpe blubbern Luftblasen, Wasserpflanzen wiegen sich in der Strömung. Stundenlang kann Hildegard Hockauf im Seniorenzentrum Maria Martha in Blankenhain bei Weimar dem stillen Treiben zuschauen – eine Seltenheit, denn die 95-Jährige leidet durch ihre Demenz an der Hinlauf-Tendenz.

„Die Betroffenen kommen nicht zur Ruhe, sind vom inneren Drang getrieben, ziellos umherzulaufen“, erklärt Betreuerin Carmen Sachse von den Steinen. „Selbst wenn sie erschöpft sind, müssen sie weiterlaufen. Das ist sehr anstrengend.“

Nur vor dem Aquarium im Flur des Seniorenzentrums kommt die 95-Jährige zur Ruhe. „Die Bewegungen der Fische, die Farben, das Blubbern des Wassers – das wirkt sehr beruhigend auf sie“, beobachtet Carmen Sachse von den Steinen. An keiner anderen Stelle des Hauses wirkt Hockauf so glücklich, selbst im blühenden Garten nicht.

Doch leider hält das Aquarium nicht mehr lange durch, befürchtet die Betreuerin, die sich auch um das Bassin kümmert – „es ist ja auch schon 20 Jahre alt“. Die Scheiben sind zerkratzt, die Folie an der Rückwand blättert entweder ab – oder klebt so fest, dass sie sich nicht ablösen lässt. Ein zerrissener Hintergrund ist die Folge. Leitungen und Kabel sind verschlissen, Klebestreifen unersetzlich. Das Holzgestell ist von Wasserflecken gezeichnet, die Ecken sind ramponiert.

Um aber Hildegard Hockauf und den anderen Bewohnern des Seniorenzentrums diese Oase zu erhalten, fehlt der Einrichtung das Geld. Die 300 Euro, die dafür übrig sind, reichen nicht. „Thüringen hilft“ möchte mit der Unterstützung der Leser die fehlenden 800 Euro für das neue Aquarium übernehmen.

Wer helfen möchte:Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland Spendenkonto: DE89 8205 1000 0125 0222 20. Für eine Spendenquittung im Feld Verwendungszweck bitte die Anschrift angeben.