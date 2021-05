Thüringens beste Schülerzeitung wird gesucht - Das winkt als Gewinn

Erfurt. Funke Medien Thüringen unterstützt die innovativste Redaktion mit 250 Euro. Bewerben können sich Redaktionen aus allen Thüringer Schularten.

Das Corona-Schuljahr war auch für die 136 Thüringer Schülerzeitungsredaktionen kein einfaches. Der Schulbetrieb kam zum Erliegen, die Räume und Flure blieben leer. Andererseits brachte das Homeschooling viele neue Themen mit: Wie kommen die Schülerinnen und Schüler mit den neuen Anforderungen zurecht? Wie strukturieren sie sich ihren Tag? Wie streng sind sie mit sich selbst? Wie gehen die Lehrer mit dem Distanzunterricht via Laptop und Internet um, wer hat die besten Ideen zur Wissensvermittlung? Aber auch das Lernen zu Hause ist ein interessantes Thema. Wurden die Schülerinnen und Schüler auf das selbstständige Lernen gut vorbereitet? Kommen alle gut mit, bleiben viele im Stoff zurück? Wer hat sein eigenes Zimmer zum Lernen, wer muss sich Tisch und Computer mit Geschwistern teilen? Auch die Benotung und Bewertung im Homeschooling, Prüfungsvorbereitungen und das Fehlen persönlicher Kontakte sind spannende Themen für Schülerzeitungsredaktionen.

Und die sollen nun für ihre Arbeit unter erschwerten Bedingungen belohnt werden: Ab sofort können sich Redaktionen aller Schularten um den Thüringer Schülerzeitungspreis bewerben. „Für die Schulkultur spielen die selbst gemachten Blätter und Internetseiten eine wichtige Rolle“, lobt Bildungsminister Helmut Holter (Linke). „Sie werfen wie die großen Zeitungen Fragen auf, die ihre Leserschaft beschäftigen. Sie beleuchten die Qualität der Schulmensa, weisen auf die Tücken des Schulwegs hin oder klären strittige Fragen mit der Schulleitung. Damit leisten sie auch einen aktiven Beitrag für unsere Demokratie. Denn sie leben die Meinungs- und Pressefreiheit.“

Einsendeschluss ist der 30. Juli

Insgesamt werden vom Thüringer Bildungsministerium Preisgelder in Höhe von 1500 Euro ausgereicht. Mit dem Sonderpreis „Demokratielernen an unserer Schule“ werden einzelne Artikel oder thematische Ausgaben einer Schülerzeitung bewertet. Dabei geht es um das gesellschaftliche Engagement, etwa in Schülerparlamenten.

Zudem ist mit Funke Medien Thüringen wiederholt ein starker Partner an Bord, der einen Sonderpreis im Wert von 250 Euro an die innovativste Schülerzeitung vergibt. Geschäftsführer Michael Tallai freut sich auf einen spannenden Wettbewerb: „Schülerzeitungsredakteure arbeiten wie unsere Redaktionen. Sie recherchieren spannende Themen, interviewen interessante Personen, decken Missstände auf und informieren ihre Leserinnen und Leser mit wichtigen Informationen und Geschichten aus deren Alltag und Lebensumfeld – der Schule. Dabei unterstützen wir sie gern, denn die Mitarbeit bei einer Schülerzeitung ist ein guter Einstieg in den Journalismus. Und der ist auch in Zukunft wichtig und unverzichtbar.“

Einsendeschluss für den Schülerzeitungspreis ist der 30. Juli 2021. Eine Jury aus Schülern, Medienmachern und Pädagogen wählt die besten Zeitungen aus. Dabei werden etwa die Einbeziehung jugendrelevanter Themen, der Bezug zu schulischen Aspekten und die Kreativität des Blattes berücksichtigt. Auch Onlinezeitungen können eingereicht werden. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am Mittwoch, 20. Oktober 2021, in Erfurt statt. Die Sieger nehmen dann automatisch am bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder teil.

Zum Wettbewerb im Internet: www.BildungTH.de/schuelerzeitung

Das könnte Sie auch interessieren: