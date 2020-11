Nordhausen. Das Tierheim in Nordhausen sucht für die beiden hübschen Katzen Haribo und Ursa ein neues Heim.

Tier der Woche in Nordhausen: Traumpaar sucht Traumzuhause

Haribo macht andernorts Kinder froh. Im Nordhäuser Tierheim aber macht er die schöne Ursa froh: Das Heim sucht nämlich diese Woche für ein besonderes Traumpaar neue Herrchen oder Frauchen: Seit der schwarz-weiße, etwa fünf Monate alter Kater Haribo seine schwarze, gleich alte Ursa gefunden hat, seien all seine Sorgen vergessen. Anfangs habe er sich im Heim nicht wohlgefühlt und versteckt, so Geschäftsführerin Sandra Mühle. Mit seiner Partnerin könne er sich nun aber schnell entspannen und schmuse gern. Ursa sei das perfekte Gegenstück. Sie ist ein ruhiges, ausgeglichenes „Schmuse-Kätzchen.“ Beide sind bereits zweimal geimpft, entwurmt und gechipt. Für das Traumpaar fehlt also nur noch ein Traumzuhause.

Interessenten melden sich telefonisch beim Termheim unter 03631/ 900 101