Tiergarten Eisenberg: Hoffen auf die Wiedereröffnung

Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter steht am neuen Münzbagger, der die Angebote für die jüngsten Besucher ergänzen soll: Seit dem 16. Dezember 2020 ist auch der Tiergarten Eisenberg aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.

Eisenberg Während der Schließzeit wird aber schon fleißig an neuen Attraktionen für die Besucher gearbeitet

Etwas gelangweilt blicken die Owambo-Ziegen aus ihren Hütten, mal wieder nichts los heute. Denn seit dem 16. Dezember 2020 ist der Eisenberger Tiergarten wegen der Pandemie geschlossen. „Das trifft uns zwar nicht so gravierend wie im Frühjahr“, sagt Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter. Dennoch bedeute jeder Besucher eine Einnahme, die dringend gebraucht werde. „Es gibt keine großen Reserven.“ Die Tiere brauchen weiterhin ihr Futter, Betriebskosten laufen auf. „Deshalb hoffen wir inständig darauf, dass wir bald wieder öffnen können.“ Corona-Blog: Neue Corona-Regeln für Thüringen – Furcht vor Pleitewelle im Gastgewerbe

So weit das möglich ist, sollen die Mitarbeiter Überstunden oder Resturlaub abbauen. Die Pflege der Tiere muss aber weiterhin gewährleistet sein. „Auch bei der Parkpflege gibt es noch allerhand zu tun, dabei bremst uns aktuell nur das Wetter ein wenig aus.“ Doch auch so gebe es viele Dinge hinter den Kulissen, so Wiesenhütter, die im Normalbetrieb liegen bleiben und die nun erledigt werden könnten.

Osterfest und Tiergarten-Jubiläum noch ungewiss

Mit Blick auf eine hoffentlich zeitnahe Wiedereröffnung wird zudem an neuen Attraktionen für die Besucher gearbeitet. Gleich neben dem alten Bärengehege steht schon ein nagelneuer Münzkran, der die Angebote für die Jüngsten ergänzen soll. Mit dem Kran könnten die Kinder ihre Geschicklichkeit testen und Alu-Gewichte übereinander stapeln. „Das ist ein Projekt, was uns die kommenden Wochen beschäftigen wird“, sagt der Tiergartenleiter. Denn noch ist bis zur Inbetriebnahme einiges zu erledigen.

Perspektivisch soll auch der Spielplatz im Tiergarten in die Kur gehen. Der Spielturm wird erneuert, das Drehkarussell durch eine Rutsche für Kleinkinder ersetzt. Ob der Tiergarten dann im Frühjahr nach einem Jahr Corona-Pause wieder das traditionelle Osterfest ausrichten kann, bleibt ungewiss. Auch hinter dem 50. Tiergarten-Jubiläum im Hochsommer steht noch ein Fragezeichen.