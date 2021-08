Tierrechtler fordern nach Leopardenangriff auf Thüringerin schärfere Gesetze

Nebra/Stuttgart. Nachdem ein Thüringer Modell von dem Tier angegriffen wurde, fordert PEta nun schärfere Gesetzte.

Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach dem Angriff eines Leoparden auf eine Frau bei einem Fotoshooting in einem privaten Gehege schärfere Gesetze gefordert. Großkatzen sollten nur noch in anerkannten Auffangstationen gehalten werden dürfen, in denen sie nicht "aus kommerziellen Gründen ausgebeutet werden", verlangte Peta am Mittwoch. Die Haltung und Zurschaustellung gefährlicher Wildtiere sei in Deutschland nicht einheitlich verboten. Es seien schärfere Gesetze notwendig.

Eine 36 Jahre alte Frau war am Dienstag nach Polizeiangaben bei einem Fotoshooting in dem Gehege des Leoparden in einer privat betriebenen "Seniorenresidenz für Showtiere" in Nebra im Burgenlandkreis angegriffen worden. Das Modell aus Thüringen wurde am Kopf schwer verletzt und in ein Krankenhaus geflogen. Wie es zu der Attacke auf dem Hof in der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt kam, ist noch unklar.

Die Halterin des Leoparden, eine Tiertrainerin, will sich nach eigenen Angaben nicht äußern. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Unklar ist, wie die Betreuung des Leoparden und der anderen Tiere vor Ort weiter geregelt werden soll.

Das könnte Sie auch interessieren:

"Nevermind"-Baby verklagt Nirvana wegen Kinderpornografie

Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist tot

Mette-Marit ist todkrank - doch es gibt neue Hoffnung