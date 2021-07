Tipps fürs Wochenende im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Wer wissen möchte, welche Höhepunkte das kommende Wochenende im Südharz bereit hält, kann es hier erfahren.

Die Südharzer dürfen sich freuen. Corona ist nicht aus der Welt. Aber die Krise entspannt sich im Kreis Nordhausen. Seit geraumer Zeit verharrt die 7-Tage-Inzidenz bei 0,0. Auch gestern sind keine weiteren Neuinfektionen im Gesundheitsamt registriert worden. Damit blüht das öffentliche Leben in der Region wieder auf. Das kommende Wochenende hält zahllose Angebote bereit. Wir haben einige Höhepunkte zusammengetragen.

Nacht-Tour zur Fledermaus

Neustadt. Spannend wird es Freitagabend im Luftkurort. Um 21 Uhr startet eine Nachtwanderung zu den Fledermäusen. Zweieinhalb Stunden soll sie dauern. Die Teilnahme ist kostenfrei. Kurzentschlossene müssen sich noch ganz schnell anmelden – per E-Mail an anja.apel@nnl.thueringen.de. Treffpunkt ist die Bushaltestelle am Wiesenplatz. Alle Fragen während der Tour beantwortet Anja Apel vom Naturpark Südharz. Für den Rückweg vom Grillplatz ist eine Taschenlampe empfehlenswert.

Ein Ausflug in Familie

Ilfeld. Der Feuersalamander fühlt sich im Südharz wohl. Deshalb lebt er hier. Zurzeit ist diese unverwechselbare Schwanzlurche mit ihrer schwarzen Haut und der gelben Fleckenzeichnung sehr aktiv. Grund genug für eine Familienwanderung am Samstag ab 10 Uhr. Wer Lust hat, kann mit der Wanderführerin Ulrike Tuschy auf die Suche nach den flinken Tieren gehen. Treffpunkt ist der Färberhof Tuschy in der Hohnsteiner Straße 21. Die Tour dauert zwei Stunden. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Flohmarkt im Klubhaus-Hof

Nordhausen. Zum zweiten Mal ist der Hof des Jugendclubhauses der Schauplatz eines Flohmarktes. Am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr können die Besucher zwischen Kleidung, Kindersachen, Spielzeug und Trödel stöbern. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter fällt der Flohmarkt aus.

Orte der Sehnsucht

Nordhausen. Im Rahmen seiner Sonderausstellung „Reisebilder – Sehnsuchtsorte“ lädt das Kunsthaus Meyenburg am Sonnabend um 11 Uhr zu einer Führung ein. Die Museumsleiterin Susanne Hinsching beantwortet alle Fragen. Wer teilnehmen möchte, muss zum Eintrittspreis noch zusätzliche drei Euro zahlen.

Park will Herzen berühren

Nordhausen. Romantisch ist es am Sonnabend im Park Hohenrode. Heidelore Kneffel führt die Besucher ab 13 Uhr auf den Pfad der Poesie und rückt die deutschsprachige Literatur in den Blickpunkt. Anja Eisner, die frühere Chefdramaturgin des Nordhäuser Theaters, liest ab 15 Uhr Gedichte und ebenso romantische Verse. Das Café im Kutscherhaus öffnet bereits ab 14 Uhr.

Pedalritter in Schottland

Nordhausen. Im Klimapavillon am Blasiikirchplatz steht am Sonnabend um 15 Uhr der Vortrag „Mit dem Rad durch Schottland“ auf dem Programm. Er dauert 90 Minuten. Selbstverständlich spielen Edinburgh und Glasgow eine Rolle, aber auch die kargen Schönheiten der Highlands. Die zerklüftete Westküste ist ein weiterer Höhepunkt, aber auch eine Herausforderung bei der Routenplanung.

Musik für die Bäume

Nordhausen. Gitarren erklingen am Sonnabend ab 16 Uhr vor der Kneiff-Villa im Park Hohenrode. Unter der Leitung von Daniela Heise geben die Musiker des Nordhäuser Ensembles Con Fermezza ein Benefizkonzert. Sie kommen nicht allein, sondern finden mit Christian Laier und dem Thüringer Landesjugendzupforchester virtuose Unterstützer. Die Musiker bitten das Publikum um Spenden für den Park, damit der durch mehrfaches Rowdytum zerstörte Baumbestand wieder erneuert werden kann.

Sankt Johannis rockt

Urbach. Die St.-Johannis-Kirche ist am Sonnabend um 19.30 Uhr die imposante Kulisse eines Rockkonzertes unter freiem Himmel. Stefan Basler sorgt für Live-Musik aus den Fünfzigerjahren bis zur heutigen Zeit. Die Karten an der Abendkasse kosten zehn Euro.

Jazz trifft Blues mit Wucht

Nordhausen. Gleich der Auftakt der Sommer-Jazz-Reihe sei stark, versichert Holger Gonska vom Jazzclub. Albie Donnelly spielt mit seiner Band „Supercharge“ im Hof der Jugendkunstschule. Deren Bühnenauftritte im schwarzen Anzug erinnern an die Blues Brothers. Das Programm sei „ein musikalisches Ereignis mit der Wucht einer Naturgewalt“. Das Konzert beginnt am Sonnabend um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft online. Auch eine Abendkasse ist geplant.

Saisonfinale im Zelt

Nordhausen. Zum letzten Mal locken Stars der Manege am Sonnabend um 20 Uhr in das Zappelini-Zelt am Altentor. „Variety of diving sun“ ist ein Cocktail aus Comedy, Artistik und Jonglage mit Matthias Romir, Anna Ehrenreich, Monsieur Chapeau. Auch zum Saisonfinale gibt es Karten an der Abendkasse.

Dobermänner im Helmepark

Uthleben. Der Dobermann-Verein von Uthleben veranstaltet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zum 15. Mal eine Thüringer Siegerschau auf dem Vereinsgelände am Sportplatz im Helmepark. 64 Hunde sind gemeldet. Die weiteste Anreise hat jedoch die Schau-Richterin. Sie kommt aus Dänemark. Auch die Hundeartikel-Anbieter hoffen auf Besucher.

Straßenfest im Luftkurort

Neustadt. Wer Neustadt erleben will, ist am Sonntag ab 10 Uhr in die Burgstraße eingeladen. Der Kurort verspricht „Tradition und Genuss im Herzen Neustadts“. Auf der Kurpromenade präsentieren sich Vereine, Gastronomen und Gewerbetreibende. Spaß, Sport und Spiel sollen den Tag prägen. Geplant sind Mitmachaktionen für die ganze Familie. Die Besucher können auch das neue Schloss und die Achtsamkeitsausstellung im Naturpark besichtigen. 15 Uhr erklingt Blasmusik am Gondelteich, 17 Uhr ein Konzert in der Kirche und 19 Uhr die Schmitz-Kater-Band auf dem Kirchplatz.