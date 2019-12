Nordhausen. Was ist am Wochenende im Kreis Nordhausen los? Zahlreiche Konzerte, Märkte und Geschichten stimmen auf das Weihnachtsfest ein.

Tipps fürs Wochenende im Südharz

Friedenslicht-Aktion

Das Friedenslicht aus Bethlehem soll am Samstag um 10 Uhr auf dem Nordhäuser Bahnhofsvorplatz eintreffen. Nachwuchsbrandschützer und Pfadfinder der Adventjugend versammeln sich, um das Licht als Symbol des Weihnachtsfriedens an Vertreter aus Politik, Kirchen, Hilfsorganisationen, Verbänden und an viele weitere Menschen weiterzureichen. Um 10.45 Uhr wird das Friedenslicht auf dem Nordhäuser Hauptfriedhof am Hauptweg zur Trauerhalle an trauernde Menschen übergeben.

Weihnachtsmärkte

In Hainrode lesen am Samstag ab 15 Uhr die Landfrauen Weihnachtsmärchen in der Schützenhalle vor, der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. In Hesserode beginnt der Weihnachtsmarkt Samstag 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Ein Konzert des Zupforchesters in der Kirche von Obergebra beginnt am Samstag um 15 Uhr, im Anschluss ist der Weihnachtsmarkt der Vereine vor der Feuerwehr. Einen Vorglühabend veranstaltet der Lanz-Bulldog-Club Südharz am Samstag in Sundhausen ab 17 Uhr auf dem Scheunenhof. In Trebra ist Samstag ab 15 Uhr an und in der Feuerwehr Weihnachtsmarkt mit einem Besuch des Weihnachtsmanns. Wülfingerode lädt am Samstag ab 17 Uhr ans Schachthaus, gegen 18 Uhr kommt der Weihnachtstruck mit dem Weihnachtsmann und Geschenken. Den Weihnachtsmarkt in Herrmannsacker eröffnen am Samstag 14.30 Uhr Graf Herrmann mit dem Mittelalterverein. Es wird Märchen für die kleinen und größeren Gäste geben. Natürlich kommen der Weihnachtsmann und die Schneekönigin. Die Herrmannsäcker Rotkehlchen stimmen Weihnachtslieder an.

Weihnachtsgeschichten

Niedersachswerfen. „Meine liebste Weihnachtsgeschichte“ – unter diesem Motto steht ein Nachmittag im Boenhofferhaus in Niedersachswerfen am Sonntag. Beginn ist 17 Uhr, alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Geschichten und Lieder

Toralf Schenk liest und singt am Samstag ab 14.30 Uhr im SWG-Begegnungszentrum „Nordhaus“ in der Stolberger Straße weihnachtliche Geschichten und Lieder. Markus Birkhan begleitet ihn am Klavier. Eine Kaffee- und Kuchenpause ist eingeplant.

Kleines Weihnachtsoratorium

Das „Kleine Weihnachtsoratorium“ wird am Sonntag um 11 Uhr im Adventsgottesdienst in Ilfeld aufgeführt. Musiziert wird in der beheizten Kirche mit Klavier, Orgel, Pauken, einigen Streichern und Bläsern. Ein kleiner Chor ist auch dabei. Aufgeführt werden einige Choräle, Arien und natürlich das „Jauchzet, frohlocket!“ unter der Leitung von Christine Heimrich.

Weihnachtssingen

Neustadt. Das Neustädter Weihnachtssingen rund um den Ratskeller findet am Sonntag ab 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Eine Typisierungsaktion findet den ganzen Nachmittag über statt. Die Jagdhornbläser und der Kirchenchor beginnen das Singen, 15.30 Uhr tritt die Weihnachtsmarktinitiative aus Herrmannsacker auf. Danach gehört die Bühne ab 17 Uhr dem Kindergarten und der Trachtengruppe. Ab 18.30 Uhr sorgen Sängerin Nee-Sky Desol, das Duo M&M, das Nilsen-Projekt, das Duo-Beatless und die Walter-Mitty-Blues-Band für Stimmung.

Cantamus-Konzert

Den Reigen der Konzerte dieses Jahres in der Traditionsbrennerei schließt am Samstag der Nordhäuser Chor „Cantamus“ mit einem Weihnachtskonzert ab. Inmitten der Adventsausstellung, die noch bis 5. Januar läuft, erklingen weihnachtliche Melodien. Das Konzert in der Bar Henriette beginnt um 18 Uhr.