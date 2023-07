Tödlicher Unfall bei Sömmerda: Verstorbene aus Schloßvippach hinterlassen zwei Kinder

Angehörige der Verstorbenen haben an der Unfallstelle am Ortsausgang Tunzenhausen Blumen niedergelegt und Kerzen aufgestellt.

Schloßvippach. Ein Ehepaar aus Schloßvippach verunglückte am Samstag am Ortsausgang Tunzenhausen. Warum die Hinterbliebenen einen Spendenaufruf gestartet haben.

Nach dem tödlichen Unfall bei Tunzenhausen am Samstag haben Angehörige eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Bei den beiden verstorbenen Personen handelt es sich um ein Ehepaar aus Schloßvippach. Dem Spendenaufruf zufolge hinterlassen der 42-Jährige Motorradfahrer und seine 38-jährige Frau zwei Kinder im Alter von acht und 14 Jahren. Mit den Spenden soll die Bestattung finanziert werden. Was übrig bleibe, sei für die Absicherung der Kinder, heißt es in dem Aufruf.

Das Ehepaar fuhr am Samstagvormittag mit einem Motorrad durch Tunzenhausen in Richtung Sömmerda. Am Ortsausgang sei ein VW-Fahrer (60) aus Schallenburg kommend auf die B 176 abgebogen und mit dem Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Obwohl zwei Rettungshubschrauber, mehrere Krankenwagen sowie die Feuerwehren aus Sömmerda, Schallenburg und Leubingen vor Ort waren, erlagen der 42-Jährige und seine Ehefrau noch an Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der VW-Fahrer sowie seine Beifahrerin (53) erlitten einen Schock. Schäden: rund 35.000 Euro. Ein Gutachter ermittelt zum Unfall.

