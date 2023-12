Tokio Hotel gehen 2025 auf Europa-Tournee

Berlin Erst letztes Jahr brachte die Gruppe um Bill und Tom Kaulitz ein neues Album auf den Markt. Jetzt wollen Tokio Hotel damit live in Europa auftreten - und gleich mehrmals in Deutschland.

Fans von Tokio Hotel können die Band 2025 an zahlreichen Orten in Deutschland live erleben. Die Band rund um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz kündigte eine „große Europatour“ an. Der Vorverkauf soll am Freitag starten. Im März 2025 soll es unter anderem Konzerte in Ludwigsburg, Köln, Berlin und Hamburg geben.

Gegründet hat sich die Band, zu der außerdem Gustav Schäfer und Georg Listing gehören, 2001 in Magdeburg. Vermutlich dürfen Fans bei den Konzerten auch auf den größten Hit der Gruppe „Durch den Monsun“ aus dem Jahr 2005 hoffen. Vergangenes Jahr hatte Tokio Hotel ein neues Album herausgebracht. Tom und Bill Kaulitz wohnen heute in den USA, Schäfer und Listing sind in Deutschland zu Hause.