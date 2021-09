Kiel Mehrere Windhosen sollen am Mittwochabend durch Kiel gezogen sein und Schäden angerichtet haben. Der Tornado verletzte auch Menschen.

Ein schweres Sturmtief hat am frühen Mittwochabend in Kiel mehrere Menschen verletzt. Sie wurden von einem Tornado durch die Luft gewirbelt und ins Wasser gespült, wie die Polizei mitteilte.

Insgesamt sieben Personen wurden laut Polizei verletzt, als der Tornado die Kiellinie entlang zog. Drei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kiel: Tornado wirbelt Menschen durcheinander

An einem Steg hatten mehrere Menschen versucht, ein Ruderboot an einem Steg zu sichern. "Sie sind vollständig durcheinander gewirbelt worden und dabei sind auch Leute ins Wasser gefallen", so ein Feuerwehr-Sprecher. Einige hätten umherfliegende Gegenstände an den Kopf bekommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Nachmittag für Schleswig-Holstein und Hamburg vor einem schweren Sturmtief mit orkanartigen Böen gewarnt. In Kiel sollen gleich mehrere Windhosen durch die Stadt gezogen sein. Das berichten die Kieler Nachrichten.

"Auf Grundlage von Bildern gehen wir davon aus, dass es sich um einen Tornado handelte", sagte Michael Bauditz vom DWD der Deutschen Presse-Agentur. Endgültig könne er es noch nicht sagen.

Tornado im August: Schwere Schäden in Ostfriesland

Ein Tornado ist eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine Achse rotiert. Windhose ist ein anderer Begriff für das Phänomen. Es entsteht, wenn starke Temperaturunterschiede herrschen und Luft aufsteigt. Lesen Sie auch: Tote und Verletzte nach Tornado auf italienischer Insel

Mitte August hatte ein Tornado schwere Schäden in Ostfriesland angerichtet. Weggerissene Hausgiebel, umgestürzte Fahrzeuge und zahllose Trümmerteile von Dächern und Zäunen zeugten davon, mit welcher Gewalt der Tornado über die Gemeinde Großheide gezogen war. Verletzt wurde laut Feuerwehr damals niemand. (dpa/fmg)

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Vermischtes.