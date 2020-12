Buenos Aires. Eine Sonnenfinsternis hat Chile und Argentinien in Dunkelheit getaucht. Hunderttausende reisten an, um das Spektakel zu verfolgen.

In Argentinien und im Süden Chiles konnten Menschen am Montag eine totale Sonnenfinsternis erleben. Das seltene Himmelsspektakel begann am Montagmittag (Ortszeit) über der Stadt Saavedra an der chilenischen Pazifikküste.

Der Mondschatten zog dann in südöstlicher Richtung über Pucón in Chile nach Junín de los Andes in Argentinien und weiter über Valcheta bis Salina del Eje an der argentinischen Atlantikküste. In die südchilenische Region Araucanía waren trotz der Corona-Beschränkungen fast 300.000 Touristen gereist, um das Spektakel zu verfolgen. Mehr zum Thema:Sonne, Mond und Sterne: Das sind die Himmel-Highlights 2020

Sonnenfinsternis: In Argentinien mehr Glück mit dem Wetter

Auch an den Hängen des Vulkans Villarrica in Chile hatten dutzende Wissenschaftler ihre Teleskope in Stellung gebracht. Doch sie wurden enttäuscht: In Chile war es größtenteils bedeckt und es regnete.

Die totale Sonnenfinsternis war in Chile schlechter als in Argentinien zu sehen. Ein Mädchen in Chile versucht es trotzdem. Foto: Esteban Felix / dpa

In Argentinien hatten Schaulustige mehr Glück mit dem Wetter. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires war jedoch nur eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen – die Sonne wurde dort etwa zu 75 Prozent vom Mond verdeckt.

2019 bereits eine Sonnenfinsternis über Chile und Argentinien

Es war die zweite totale Sonnenfinsternis in der Region innerhalb von etwa eineinhalb Jahren. Zuletzt war das Phänomen Anfang Juli 2019 in Chile und Argentinien zu sehen gewesen, allerdings etwas weiter nördlich. Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdeckt damit die Sonne.

