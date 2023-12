Polizeifahrzeuge sperren ein Gebiet in der Prager Innenstadt ab. An einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind Schüsse gefallen.

Berlin An einer Hochschule in Prag sind Schüsse gefallen. Es soll laut Polizei mehrere Tote und Verletzte geben, die Hintergründe sind unklar.

Es handelt sich wohl um die schlimmste Tat mit Schusswaffen in der Geschichte der seit 1993 unabhängigen Tschechischen Republik: Ein bewaffneter Angreifer hat am Donnerstagnachmittag an der Karls-Universität in Prag mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende verletzt. Auch der Schütze sei tot, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK mit. Der Vorfall soll sich an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz im Zentrum der tschechischen Hauptstadt ereignet haben. An der Fakultät werden Geisteswissenschaften unterrichtet.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Spezialkräfte waren im Einsatz. Sie rief die Menschen zunächst dazu auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Anwohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Am frühen Abend gab es dann jedoch eine Entwarnung: Es drohe keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit, sagte der tschechische Innenminister Vit Rakusan im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Es lägen keine Hinweise auf einen zweiten Schützen vor. Rakusan rief die Bevölkerung dennoch auf, den Anweisungen der Polizei zu folgen. Der Minister war nach der Tat Einsatzort geeilt.

Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Gebäude mit erhobenen Armen verlassen. Der Jan-Palach-Platz befindet sich nur wenige hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke entfernt.

Einsatzfahrzeuge in der Prager Innenstadt. Foto: Petr David Josek / dpa

Schüsse in Prag: Motiv des mutmaßlichen Schützen unbekannt

Nähere Informationen zum mutmaßlichen Schützen und einem möglichen Motiv gab es zunächst nicht. Studierende und Mitarbeitende der Universität teilten in den sozialen Medien mit, dass sie sich in Hörsälen und Büros verbarrikadiert hätten. Die Menschen sollten nun nach und nach aus dem Gebäude gebracht werden. Der Rettungsdienst schickte mehrere Rettungswagen, Notärzte und einen Großraumrettungswagen zum Einsatzort.

Bewaffnete Einsatzkräfte stehen auf dem Dach der Universität. Foto: IMAGO/Vit Simanek / IMAGO/CTK Photo

Der tschechische Präsident Petr Pavel sprach den Angehörigen der Getöteten auf dem Kurznachrichtendienst X sein Beileid aus. Er dankte den Bürgern dafür, dass sie den Anweisungen der Sicherheitskräfte gefolgt seien. Wie das Büro des Staatsoberhaupts mitteilte, bricht Pavel seinen derzeitigen Frankreich-Besuch ab und kehrt vorzeitig nach Tschechien zurück.

Die Karls-Universität wurde 1348 gegründet und zählt damit zu den ältesten europäischen Universitäten. Sie hat insgesamt rund 49.500 Studentinnen und Studenten. Davon studieren rund 8000 an der Philosophischen Fakultät Fächer wie Germanistik, Slawistik, Geschichtswissenschaft.