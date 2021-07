Nordhausen. Der August endet sehr musikalisch.

Im Hof der Traditionsbrennerei geht es am letzten August-Wochenende hoch her. Am 28. August um 19 Uhr stehen „The Scruffy Mutts and friends“ auf der Bühne. Mit Dudelsack, Bassgitarre und Feuershow. Kevin Pojtinger und Ralf Kirchner bringen weitere Musiker mit. Am Tag darauf überraschen Thomas Kohl und Matthias Weicker mit ihrem neuen Programm. „No Klassik“ beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es im Hofshop der Traditionsbrennerei.