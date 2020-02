Die traditionsreiche Gaststätte „Friedenseiche“ in Salza wird wiederbelebt. Zu Ostern soll hier ein griechisches Restaurant eröffnen.

Nordhausen. In der Salzaer Traditionsgaststätte entsteht ein griechisches Restaurant. Derzeit findet der Umbau statt.

Traditionsgaststätte in Nordhausen: Friedenseiche öffnet wieder im April

Die Gerüchteküche in den sozialen Medien brodelte. Die Taverne zum Stepel in der Nordhäuser Altstadt werde bald ihre Tore schließen und in die derzeit leer stehende Gaststätte Friedenseiche nach Salza ziehen, hieß es auf Facebook. „Das ist falsch“, sagt Lazaros Sismanidis, der Gastwirt des Stepels. Die Taverne werde ganz normal weiter betrieben, von einer Schließung könne keine Rede sein.

Ein Funken Wahrheit enthalten die Gerüchte dennoch: In der Friedenseiche wird in Zukunft ein griechisches Restaurant seine Tore öffnen. Sofoklis Mitrousias, bis vor Kurzem noch Kompagnon von Sismanidis, hat sich von seinem Geschäftspartner getrennt, um ein eigenes Restaurant zu betreiben. Mitrousias hat die Friedenseiche von Eigentümer Klaus Polle gepachtet und ist derzeit mit größeren Umbaumaßnahmen beschäftigt. „Mein Plan ist, bis Ostern mit den Arbeiten fertig zu sein, um dann griechische Speisen anzubieten“, verrät er. Es gebe aber noch viel zu tun, weil das Innere der Gaststätte ganz neu gestaltet werden soll. Mitrousias ist in Nordhausens Gastronomieszene kein Unbekannter, er betrieb viele Jahre das Restaurant Akropolis in der Grimmelallee. Die Salzaer wird es freuen, dass in die Friedenseiche wieder Leben einzieht. Im Juli 2019 hatten Steffi und Benjamin Holzheuer nach fünf Jahren das Handtuch geworfen, weil ihr Mietvertrag durch den Eigentümer gekündigt worden war.