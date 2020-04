Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Traditionsverein von Niedersachswerfen verlängert Frist für Echter-Arreé-Quiz

Wer kennt sich am besten in Niedersachswerfen aus? Der Arreé-Traditionsverein hat erstmals einen Online-Wissenswettbewerb unter dem Titel „Echter Arreé 2020“ ausgelobt. Jetzt verlängert der Verein noch einmal die Teilnahmefrist bis 31. Mai.

„Eigentlich wollten wir die Gewinner zum Maibaumfest am 1. Mai prämieren. Da das Fest aber wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ausfallen muss, geben wir den Sachswerfern noch etwas Zeit, um das Quiz zu lösen“, erklärt Vereinschefin Christina Zyrus. Auf die Teilnehmer warten tolle Preise. „Für die Kinder ist der Hauptpreis ein Samsung-Handy“, berichtet Tim Schäfer. Der Niedersachswerfer Heimatforscher hat nicht nur die Fragen für das Quiz erarbeitet, mit seiner Firma Envites Energy sponsert er auch die Hauptpreise. Als Gewinne sind unter anderem Kinogutscheine, ein Restaurantgutschein für den Sachswerfer Handwagen, eine Kinder-Saisonkarte für die Harztorbäder und Gutscheine für das Happylino geplant.

Den Wissenstest gibt es in zwei Kategorien, einen für Kinder bis 14 Jahre und einen für Erwachsene. Kinder müssen zehn Fragen zu Niedersachswerfen beantworten. Etwas mehr müssen die Erwachsenen wissen: Hier gilt es, 13 Fragen richtig zu beantworten. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich online auf www.harztor.de.

Dort gibt es in der rechten Navigationsleiste einen extra Button, über den die Teilnehmer zu beiden Onlineformularen gelangen. Diese werden heruntergeladen, ausgefüllt und dann per E-Mail an presse@harztor.de gesendet. Teilnahmeschluss für das Quiz ist der 31. Mai. Ob die Gewinner nun möglicherweise zum Arreéfest prämiert werden, sofern dieses Anfang Juni überhaupt stattfinden wird, steht noch in den Sternen. „Andernfalls überreichen wir die Preise in kleiner Runde etwas später, sobald dies wieder möglich ist“, verspricht Christina Zyrus.

Den Maibaum will der Verein Ende April unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Kirchhof in Niedersachswerfen aufstellen. Eigentlich wollte man ein großes Fest feiern, weil die Tradition nach vielen Jahren wieder belebt werden sollte. Christina Zyrus und ihre Mitstreiter hoffen nun auf das kommende Jahr.