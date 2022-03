Die Flaggen von Erfurt, Thüringen und Deutschland wehen auf halbmast vor dem Erfurter Rathaus. Thüringen gedenkt der Opfer terroristischer Gewalt. Der 11. März ist seit diesem Jahr in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Das Datum knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den islamistisch motivierten Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen wurde.