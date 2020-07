Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trost-Thüringer für Borussia Mönchengladbach

Mit Platz vier ist die Saison für Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach eigentlich erfolgreich zu Ende gegangen. Dennoch gibt es Trost aus Thüringen – denn die Fohlen, wie die Fußballer vom Niederrhein auch genannt werden, hatten das meiste Pech in der Liga. Das sagt zumindest der Verein „Freunde der Thüringer Bratwurst“.

Der hat zusammen mit dem Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen ausgewertet, wie viel Pech jede Bundesliga-Mannschaft in der Saison 2019/2020 hatte: Aluminiumtreffer, Eigentore, Gegentreffer in der Nachspielzeit, verschossene Elfmeter – die Bratwurstfreunde führten Statistik, vergaben Pech-Punkte. Und am Ende kam heraus: Borussia Mönchengladbach hat die meisten gesammelt. Dafür gibt es jetzt eine Trophäe, die „Thüringer Trost-Bratwurst“ sowie 1000 Thüringer Rostbratwürste.

Hinter Borussia Mönchengladbach steht auf Platz zwei Werder Bremen

Seit neun Jahren vergeben die Bratwurstfreunde und das Bratwurstmuseum die ungewöhnliche Auszeichnung. Vergangenes Jahr ging sie an die TSG Hoffenheim, die in dieser Saison in der Pech-Tabelle „nur“ auf Platz elf landete. Hinter Borussia Mönchengladbach steht auf Platz zwei übrigens Werder Bremen, auf Platz drei der FC Bayern München.

Am Dienstag wurden die Gladbacher über den Preis aus Thüringen informiert. Nun ist Uwe Keith, Vorsitzender des Vereins „Freunde der Thüringer Bratwurst“, auf die Reaktion gespannt. Wie und wann die Trophäe und die Bratwürste übergeben werden können, natürlich coronaconform, ist noch offen.