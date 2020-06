Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überflutete Bahnunterführung

Während es in der Unwetternacht vom Samstag zum Sonntag in der Kreisstadt Sömmerda keinen Einsatz gab, mussten die Freiwillige Feuerwehr in Straußfurt gleich fünfmal ausrücken. Die in Richtung Schwerstedt befindliche Bahnunterführung war dabei auch für Kameraden aus dem Oberdorf ein Problem. Sie mussten den Weg zum Gerätehaus zu Fuß bewältigen.

Einen vollgelaufenen Keller und eine überflutete Straße gab es ebenso in der Thälmann-Straße. Auch in der Straße des Friedens und im Damaschkeweg waren die Feuerwehrkräfte im Einsatz. Da es sich hierbei um Abwasser gehandelt hatte, mussten im Anschluss alle Schläuche und Armaturen gereinigt werden. 21 Feuerwehrleute waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.