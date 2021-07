Das ist die neue Leiterin der Evangelischen Grundschule in Nordhausen

Nordhausen. Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland gibt bekannt, wer die Nachfolgerin von Lysann Voigt-Huhnstock wird.

Die gebürtige Nordhäuserin Ulrike Bauersfeld (41) wird ab dem 1. August die Leitung der Evangelischen Grundschule in Nordhausen übernehmen, teilt die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland mit. Die neue Personalie wurde am Montag in der Sitzung des Schulbeirates vorgestellt, in der auch der bisherigen Schulleiterin Lysann Voigt-Huhnstock für ihre anstehende Elternzeit herzlichster Dank und Gottes Segen entgegengebracht wurde.

„Ich wünsche mir, dass mit der neuen Schulleiterin die Evangelische Grundschule weiterhin ein fröhlicher und offener Lern- und Begegnungsort bleibt, an dem Himmel und Erde zusammen fallen. Möge die attraktive Schule in der Region im Gespräch bleiben und von neuen Akzenten profitieren“, erklärt der Vorsitzende des Schulbeirates der Evangelischen Grundschule, Superintendent Andreas Schwarze.

Mit Freude und Respekt blickt Ulrike Bauersfeld auf ihre neue Aufgabe: „Die Schulentwicklung werde ich mit Transparenz, Lachen und dem Blick auf ein gutes Miteinander weiter vorantreiben. Die aktuellen Herausforderungen sehe ich im Bereich Digitalisierung und Inklusion“, beschreibt Ulrike Bauersfeld ihre Visionen für die Schule. „Die Evangelische Grundschule ist ein wahrer Schatz in Nordhausen mit idealer Ausstattung, guter Lage und äußert engagierten Eltern. Die beruflichen Freiheiten an einer Schule in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland schätze ich sehr.“

Ulrike Bauersfeld trat zum Schuljahr 2017/2018 als Lehrkraft in den Dienst der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Sie ist gelernte Grundschullehrerin und Sonderpädagogin. Im Jahr 2019 nahm sie an der stiftungseigenen Potenzialanalyse teil und stellte ihre Leitungskompetenz unter Beweis. Seit Ende 2019 absolviert sie die Schulleitungsqualifizierung, deren Abschluss – coronabedingt verzögert – Ende 2021 beendet sein wird. Bauersfeld ist sehr heimatverbunden. Nach ihrem Studium in Leipzig und dem Referendariat in Hannover arbeitete sie fast zehn Jahre als Lehrerin und Sonderpädagogin in den Klassenstufen 1 bis 10 in Hamburg, bevor sie wieder zurück nach Mitteldeutschland zog.