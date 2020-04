Durch die coronabedingte Schließung der Schulen in Thüringen sorgen sich immer mehr Lehrer über die Leistungsunterschiede bei ihren Schülern.

Umfrage: Lehrer in Thüringen zunehmend besorgt über Leistungsunterschiede bei Schülern

Durch den wochenlangen Heimunterricht während der Corona-Pandemie werden nach Ansicht der Thüringer Lehrer vor allem leistungsschwache Schüler weiter abgehängt. Besonders betroffen sind demnach Schüler mit geringeren Schulleistungen, die aus einem nicht deutsch sprechendem Elternhaus kommen und für Kinder mit Förderbedarf. Hier werden deutliche Probleme erwartet, wie eine Umfrage der Universitäten Erfurt und Jena bei Lehrern ergab.

Die meisten von ihnen (66,7 Prozent) befürchten wachsende Leistungsunterschiede zwischen ihren Schülern, 22,5 Prozent waren unsicher und 10,8 Prozent haben keine Bedenken. Für die am Mittwoch veröffentlichte Studie wurden Thüringer Lehrer in allen Schulamtsbezirken und über alle Schularten hinweg befragt. Daran haben sich mehr als 1200 Pädagogen vom 30. März bis 5. April beteiligt.

Nach Angaben der Wissenschaftler nutzen Thüringer Lehrer auch beim Fernunterricht vor allem klassische Arbeitsmittel wie Bücher und Arbeitshefte sowie digitale Standardangebote von Verlagen. Den Kontakt mit Schülern halten sie vor allem über E-Mail und Telefon. Video- und Audio-Chats spielten demnach eine weit geringere Rolle. Mehr als die Hälfte der Lehrer gab demnach an, drei bis fünf Mal pro Woche in Kontakt mit den Schülern zu stehen.

Außerdem wünschen sich die Pädagogen für den Neustart an den Schulen einen raschen Ausbau der Digitalisierung und entsprechende Fortbildungen. Die Schließung der Schulen habe in vielen Fällen eine „Digitalisierung über Nacht“ bedeutet, hieß es. Mehr als jeder vierte Lehrer (27,5 Prozent) bezeichnete die Digitalkultur an seiner Schule als eher gering ausgeprägt, etwa die Hälfte beurteilte sie als mittelmäßig und 22,5 Prozent sprachen von einer ausgeprägten Digitalkultur. Nach Ansicht vieler Lehrer müssen die Digitalisierung beschleunigt und mehr Fortbildungen hierzu angeboten werden.

Eine generell höhere Belastung der Lehrer durch den Fernunterricht konnten die Wissenschaftler nicht feststellen. Zum Arbeitsaufwand ergab die Befragung, dass etwa jeder dritte Lehrer weniger arbeitet als vor den Schulschließungen, knapp jeder Vierte (23,5 Prozent) gab an, mehr zu arbeiten; knapp 43 Prozent arbeiten so viel wie vorher.